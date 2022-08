Peñarol: multa de US$ 100.000 y el cierre de la tribuna Güelfi por incidentes con Colón

Fútbol Internacional

El pasado 25 de mayo se produjeron graves incidentes en la tribuna Güelfi del estadio Campeón del Siglo entre hinchas de Peñarol y Colón de Santa Fe, por el partido correspondiente a la 6° fecha del grupo G de la Copa Libertadores.

El equipo aurinegro ya había tenido cuatro sanciones en esta edición del máximo certamen a nivel continental por pirotecnia, teniendo que pagar, en total, US$ 25.000, pero se esperaba una multa aún más grande en esta ocasión, producto de la gravedad.

Finalmente, este viernes se dio a conocer que Peñarol deberá pagar una multa de US$ 100.000 y sufrirá el cierre de la tribuna donde se produjeron los incidentes por dos partidos, algo que fue tomado como positivo en el club debido a que esperaban una determinación mayor.

En el año 2017, tras los incidentes frente a Palmeiras, la multa había sido de US$ 150.000 y debió jugar un partido a puertas cerradas. Por ese motivo, Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol en la AUF, se expresó en Twitter.

"Trabajamos para que el CdS no sea cerrado y bajar la multa respecto a 5 años atrás. Lo logramos pero no podemos hablar de victoria porque lo qué pasó fue muy triste y no puede pasar nunca más. 50 energúmenos no pueden ensuciar al club más grande popular y viejo de este país", escribió.

