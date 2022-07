"El tema de fondo son los derechos de televisión", dijo Scotti sobre caso Villa Española

Fútbol uruguayo

Diego Scotti, presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, dialogó con 100% Deporte de Sport 890 sobre la paralización del fútbol y el caso de Villa Española, asegurando que "viene sucediendo una escalada de hechos de violencia que estamos muy atentos y nos preocupa mucho".

"Ya habíamos hablado con el plantel de Villa Española luego de lo sucedido el domingo en el partido, la salida también fue complicada y ayer fuimos al complejo, teníamos claro que teníamos que ponerle un freno", comenzó diciendo.

Comentó que "no nos metemos con la decisión que tomó el Ministerio y la problemática que hay con los hinchas y socios del club", sino que "esto pasa por amenazas de muerte y una situación compleja que al futbolista no lo deja desarrollar su actividad como corresponde", siguió.

Con respecto a la duración del paro, dijo que "vamos a pedir para reunirnos con el Fiscal de Corte, con el Ministerio del Interior y con la Secretaría Nacional de Deporte, y de acuerdo a las respuestas, decidiremos los pasos a seguir".

Aseguró que "el tema de fondo" son los derechos de televisión. "El fútbol uruguayo maneja mucha plata, ¿cuánto aumentó el pago en el fútbol uruguayo? Está bueno que se informe, este tema está de fondo", ahondó.

"El objetivo de esta medida es que se reflexione, si continúan las amenazas de muerte y que haya golpe a los jugadores, pedimos que se sancione de forma dura a nivel de Justicia y de Tribunales de la AUF", contó Scotti.

"Hablamos con el plantel" de Villa Española "y manifestaron la situación negativa que vivieron después del partido". Afirmó que les "transmitieron las amenazas que surgieron estos días. Todos sabemos lo que significa el "Bigote" (Santiago López) para el club, pero acá hay un plantel involucrado", continuó.

Sobre el caso de Edgar Martínez y los hinchas de Cerro que ingresaron a la cancha a golpear a jugadores de La Luz, dijo que el viernes tuvieron "una reunión fuerte donde planteamos tres puntos en los que tendrá que trabajar la AUF". Los propuesto fue "tener claro lo que es un protocolo de seguridad, aumentar las exigencias y tener un manual de competencia, que urge", apuntó.

"Sentimos respaldo" por parte de la AUF, "pero hay cosas que se siguen sin solucionar y hay puntos en los que estamos disconformes; queremos ver soluciones, sino vamos a seguir tomando medidas que no les sean favorables", agregó.

"Lo de la Liga Profesional, llama la atención quien manejó la intimación la semana pasada, hay clubes que hablan y las condiciones que le ofrecen a sus futbolistas no son profesionales", comentó, y cerró hablando sobre los derechos de los futbolistas en la LUFPRO: "No vamos a quedar por fuera. Los futbolistas somos los que jugamos, no van a hacernos jugar en algo que no estemos de acuerdo".

