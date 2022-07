Yonatthan Rak contó como se debe marcar a Luis Suárez en caso de que llegue a Nacional

Fútbol uruguayo

Yonatthan Rak, nuevo futbolista de Peñarol de cara al Torneo Clausura, dialogó con El Diario del Fútbol de Canal 4 y, entre varios temas, habló sobre la posible llegada de Luis Suárez a Nacional.

El defensa aurinegro aseguró que "a Suárez hay que marcarlo fuerte", pero si eso no funciona "habrá que pegarle", dijo entre risas. "A los jugadores de Nacional no se les pide la camiseta", afirmó el ex jugador de Montevideo City Torque, que contó también que él no se la pide "a nadie".

Luis Suárez está cerca de regresar a Nacional y podría debutar en la primera fecha del Torneo Clausura o en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana, que es el 2 de agosto.

El zaguero mirasol de 28 años también quedará habilitado para jugar en el inicio del segundo torneo corto, que será ante Fénix en el estadio Campeón del Siglo.

El clásico entre tricolores y aurinegros se disputará el domingo 28 en el Gran Parque Central, aunque podría ser un día antes si Nacional avanza en a competición internacional.

