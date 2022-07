Fútbol uruguayo

Yonatthan Rak: "Tijuana quería que fuera a Rosario Central pero me puse firme con Peñarol"

"A Bengoechea lo conocía como hincha de ir a Los Aromos, pero no de tratarlo personalmente. Era mi ídolo de la infancia", dijo el zaguero.

El zaguero Yonatthan Rak llegará este jueves en la tarde para firmar su vínculo con Peñarol procedente del Tijuana mexicano y explicó porque se demoró su arribo que se iba a realizar la semana pasada.

“Cuando estaba todo arreglado surgió un club argentino, Rosario Central que me quería llevar”, contó Rak en el programa “Último al Arco” (Sport 8.90 AM): “a Tijuana le parecía mejor opción porque cubrían todo mi salario, pero yo quería jugar en Peñarol y me puse firme”.

“Desde un principio dije que no y ahí se trabó todo un poco”, siguió relatando el zaguero de 28 años: “Pablo Boselli (su representante) habló con ellos. Yo dije que quería ir a Peñarol desde el primer momento y después lo manejó todo él. Me puse ansioso cuando pasaron los días y seguía todo igual, pero por suerte se resolvió favorablemente”.

Contó que con los contactos con los mirasoles lo hizo a través de Pablo Javier Bengoechea, gerente deportivo: “fue quien me llamó y tuve las charlas estos días. Lo conocía como un hincha de ir a Los Aromos, pero no de tratarlo personalmente. Era mi ídolo de la infancia. Cuando me dijo que estaban interesado en mi ni lo pensé”.

“Jugué casi todo el Apertura 2021, y el Clausura 2022 lo arranqué bien, jugando, hasta que perdí el puesto. Obviamente que en Tijuana no me fue como esperaba ni yo ni el club”.

El zaguero surgido en Miramar Misiones y con gran pasaje en Montevideo City Torque ya había sido pedido por el entrenador Mauricio Larriera en los últimos dos períodos de pases pero la posibilidad nunca se concretó. Ahora será anunciado en el correr de la semana para suplir la partida de Édgar Elizalde a Independiente.

