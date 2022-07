Yonatthan Rak: "Jugar en Peñarol es un orgullo y alegría, voy a cumplir un gran sueño"

Fútbol uruguayo

El zaguero Yonatthan Rak manifestó su alegría por su próxima llegada a Peñarol y aseguró: “estoy muy feliz, voy a cumplir el sueño que tengo desde chico”.

Rak entrevistado en “Sport & Show” (Radio Sport 8.90 AM) se refirió a como surgió la chance de sumarse a los mirasoles y contó: “primero me contactó mi representante y luego hablé con Pablo Bengoehcea (director deportivo de Peñarol), quien me manifestó que tanto él como Mauricio Larriera estaban interesados en mí”.

“Es un llamado que a uno lo mueve”, contó el defensa que agregó: “estoy tranquilo, esperando para viajar cuanto antes a Uruguay, firmar y estar a la orden (llegará el próximo jueves)”.

“Para mí esto es un orgullo, es un sueño cumplido. Desde chico soy hincha del club, siempre he ido al Estadio a alentar a Peñarol y ahora tener el sueño de vivirlo desde adentro me tiene muy feliz, así que estoy deseando ya ponerme la camiseta”, aseveró.

El futbolista que llegará cedido del Tijuana mexicano por un año con opción a compra, repasó su andar en el fútbol azteca: “jugué casi todo el Apertura 2021, y el Clausura 2022 lo arranqué bien, jugando, hasta que perdí el puesto. Obviamente que en Tijuana no me fue como esperaba ni yo ni el club. Hace varias semanas, cuando comenzaron las vacaciones, hablé con la gente del club y les manifesté que quería irme porque no había actuado con el nuevo entrenador y no veía que volviera a jugar”.

“Hablé de tratar de buscar una salida y cuando surgió lo de Peñarol no lo pensé dos veces, voy a cumplir mi sueño y voy a jugar en un grande de América. Se dio todo redondo”, cerró.

El zaguero surgido en Miramar Misiones y con gran pasaje en Montevideo City Torque ya había sido pedido por el entrenador Mauricio Larriera en los últimos dos períodos de pases pero la posibilidad nunca se concretó. Ahora será anunciado en el correr de la semana para suplir la partida de Édgar Elizalde a Independiente.

