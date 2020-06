Fútbol uruguayo

Xisco: “Será un clásico diferente porque no habrá público, pero la mentalidad no cambiará”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Los equipos del fútbol uruguayo continúan preparándose para lo que será la reanudación del Torneo Apertura, ya que fue suspendido por los brotes de la pandemia del COVID-19.

El delantero español de Peñarol, Xisco Jiménez, arribó al Uruguay el viernes 19 de junio tras estar unas semanas, de su licencia, en su país natal junto a su familia. El atacante explicó en el programa Último al Arco, en la Sport890, los pasos que debe dar para sumarse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

"Una vez hecho el hisopado y confirmando que esté todo ok el siguiente paso es que me dejen ya salir con libertad y sumarme a los entrenamientos. Hasta que no me hagan la prueba tengo que estar en esta situación; estoy con ganas de que pase todo esto rápido y con ganas de volver al verde que es ahí donde queremos estar", aseguró.

Si todos los estudios salen bien, Xisco podría presentarse en Los Aromos el lunes 29 de junio y comenzar a trabajar con el resto de sus compañeros. Cabe destacar que aún están en la fase de entrenamientos individuales como marca el protocolo de seguridad sanitaria.

El español se refirió a su condición física: "Me encuentro bien. La idea es intentar ponerse en forma lo antes posible, sobre todo con seguridad que no haya lesiones que es lo más importante y estar preparados y a tope para ese primer partido".

El primer partido de Peñarol, en la reanudación del Torneo Apertura, será ante un rival especial: se medirá con Nacional. Xisco manifestó que significa jugar un clásico en donde no habrá espectadores por las medidas que establece el protocolo sanitario.

"Será un clásico diferente y extraño porque no habrá público en las gradas, pero la mentalidad no cambiará, debemos prepararnos de la mejor manera, llegar de lo mejor posible y ganarlo. Tenemos que hacer todo lo posible por comenzar otra vez bien este reinicio de campeonato", recalcó.

Dejó en claro que está muy contento de haber venido a jugar al fútbol uruguayo: "Era más o menos lo que me esperaba, lo que me habían comentado y la verdad que estoy contento, nunca me he sentido defraudado por haber venido, sino que estoy muy contento de haber tomado la decisión".

"Estoy disfrutando mucho de esta experiencia y espero que la pueda seguir disfrutando mucho más, y que dentro de veinte años pueda contarle cosas espectaculares y muy bonitas de mi etapa en Peñarol", concluyó el delantero español.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy