Xavi despejó todas las dudas sobre posible lesión de Araujo: “He preferido ser precavido”

Ronald Araujo se retiró de la cancha a diez minutos para el final del partido que el Barcelona perdió este jueves contra el Manchester United por los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League y que significó la eliminación europea de los blaugranas.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, confirmó que el uruguayo no tiene nada importante y que estará disponible para jugar el domingo contra el Almería. “Araujo estará disponible el domingo. He preferido ser precavido porque he visto que se tocaba”, admitió el español.

Hasta el momento, el defensa de la selección uruguaya ha disputado 18 encuentros en la temporada, sumando un total de 1.569 minutos. En setiembre sufrió una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho, de la que se recuperó en diciembre. Desde ese entonces, disputó 11 de los 15 partidos posibles.

