Washington Aguerre se disculpó con Nacional: “Tuve un gesto innecesario de inmadurez”

“Por un lado estoy contento porque se logró el objetivo de los tres puntos. Después del partido no lo disfruté de la manera que quería. Se hizo un gran partido y con lo que hice apagó lo lindo que habíamos hecho”, contó Washington Aguerre al programa 100% Deporte, de Sport 890, dos días después del 1-0 de Cerro Largo sobre Nacional en el Gran Parque Central, donde fue expulsado al terminar por gestos hacia la hinchada locataria. Esa actitud le valió una suspensión de dos partidos.

“Después de que terminó tenía las revoluciones a 1.000 por querer ganar y se me fue de las manos. Tuve un gesto innecesario de inmadurez hacia la gente de Nacional que no debe pasar y me tocó a mí. Estoy arrepentido de lo que hice. Quiero pedirle perdón a toda la gente de Nacional; jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y presidente del club. No está bueno porque no es un ejemplo para nadie. Estoy arrepentido de lo que hice. Me pone muy triste porque todo Uruguay estaba pendiente de ese partido”, agregó.

El arquero artiguense contó que ataja casi todos los partidos de amarillo y negro, pero a pedido de los jueces este domingo lo hizo de rojo. “Me dijeron que era por la gente; para que no llegara a mayores la situación y para que fuera más tranquilo el partido. Lo entendí y les dije que no había ningún problema. Después de ese momento la gente empezó con los insultos y fue diferente la cosa. Fue durante los 90 minutos. Antes de que arrancara el partido todo el estadio empezó a cantarme y así estuvieron todo el partido”, recordó.

“Después de terminar, cuando iba llegando al túnel la hinchada se me cayó arriba, no supe controlarme y tuve ese gesto de inmadurez que no tenía sentido. Pasó eso y estaba justo el cuarto árbitro. Me dijo: ‘Te vi y estás echado’. Yo en ese momento ni cuenta me di. Estaba a 1.000 por hora, entré al túnel y seguí caminando. Festejé en el vestuario. Cuando estaba más tranquilo saliendo del Parque empecé a sentar cabeza y se me cayó el mundo arriba porque empecé a ver las fotos y el video y no fue nada lindo porque no es un ejemplo para nadie”, manifestó.

Minutos después se sacó una foto junto a Yeferson Quintana y Carlos Bueno, en la que se lo veía mostrando los cinco dedos de una mano, y se hizo viral pese a que pidió que no trascendiera. “Esa foto la sacó un compañero desde el celular de Quintana y le dije que esa foto no fuera a ningún lado. Cuando quiero ver me dice: ‘Ya la subí pero la borré’. Resulta que cuando quise ver, esa foto ya estaba en todas las páginas de Peñarol”, contó.

Denuncias en la previa para él y su hijo de seis años

“Se me cruzó por la cabeza mi hijo de seis años, que estaba viendo el partido en Florida. Me dijo: ‘Vi las cosas que hiciste y que te echaron’. No es un ejemplo para él ni para ningún hijo. Por ese motivo tampoco quería llevarlo al Parque Central porque sabía que el estadio se me iba a caer arriba. Él cuando va a las canchas chicas siempre me pregunta por qué la gente me grita”, narró.

“Sé que no va a volver a pasar. Tengo que dejar el fanatismo de lado, ser más profesional y respetar a Cerro Largo, que es el club que hoy me está dando la oportunidad de mostrarme y salir adelante. Luego en la concentración les pedí disculpas a mis compañeros y al cuerpo técnico, y mañana tendré una charla con el presidente del club. Seguramente esté Danielo para que podamos hablar”, contó, y confirmó que recibió amenazas en lo previo al encuentro.

“Estaba en la concentración y de la nada mi número se hizo viral. Me empezaron a llegar mensajes. Primero fueron como cinco o seis. Me di cuenta de que eran de Nacional por la manera en que me hablaban. Ahí eliminé los mensajes, pero como a los 20 minutos me empezaron a caer mensajes y videollamadas sin parar. Ahí directamente ni abría los mensajes. Algunos me decían que me iban a dejar en silla de ruedas o que tuviera cuidado cuando volviera a Artigas”, narró.

“Había otros mensajes diciendo que sabían dónde vivía mi hijo y que lo iban a ir a buscar. Hoy como estoy lejos, como padre me dejó mal y me preocupó porque la situación no estuvo nada buena. La denuncia está hecha en Florida por los abuelos y pedimos custodia en el colegio de él para estar más tranquilos. Hoy voy a llevar el celular a la Jefatura de Melo para que revisen los mensajes”, concluyó.