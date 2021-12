Wanderers: Las sensaciones de Sergio Blanco tras su retiro del fútbol a los 40 años

Fútbol uruguayo

Sergio Blanco jugó su último partido como futbolista profesional este sábado en su casa, el Parque Viera, donde selló con un golazo el 1-1 de Wanderers frente a Fénix. “No fue el partido soñado porque había que ganar, pero fue disfrutable”, explicó a AUF TV tras el encuentro.

Un día después habló con el programa ‘El Polideportivo’ de Canal 12, donde contó que su retiro “se fue dando medio natural con las cosas que fueron pasando durante el año”. “Pensé que iba a ser un día más difícil y emotivo pero se dio bastante natural. Seguramente me ayudó que terminábamos jugando algo importante e intenté que lo mío no estuviera por arriba del equipo”, contó sobre su último encuentro.

“No sé qué me pasó. Fue un final medio de película. Dicen que algunos estamos tocados y en ese momento me sentí un poco tocado”, contó sobre el hecho de cerrar su carrera con un tanto. “La energía que había en el Viera me llevó a eso. Fue como el día en el que tenía que hacer tres goles para quedar como máximo goleador del club. Todo estaba predestinado para que pasara eso y pasó”, reflexionó.

Reconoció que fue meditando sobre su retiro a lo largo de la temporada. “Lo percibí con las piernas y los dolores, que te lo van indicando. La falta de minutos es otro atenuante que lo tenés ahí”, dijo el Chapa, quien marcó un gol en siete partidos jugados en este 2021, acumulando apenas 57 minutos en cancha.

“Cuando me fui a Montevideo City Torque iba a jugar un año para ascender y retirarme ahí. Después me ofrecieron otro año y la posibilidad de quedarme trabajando en el club. Ahí apareció Wanderers con esta posibilidad y se fue estirando”, agregó Blanco, quien a sus 40 años cerró la que fue su séptimo pasaje por Wanderers.

“Wanderers es mi casa y era cargar la energía. A lo último empecé a disfrutar en el exterior. Siempre quería volver a mi casa con mis amigos y el Viera me daba esa energía. Cuando en algún equipo en el exterior no me iba tan bien, sentía que en Wanderers no podía irme mal. Era cargar pilas”, contó, y cree que su mejor versión se vio “en Querétaro, Sporting Cristal y China”.

Sobre su etapa en Nacional dijo que fue “muy disfrutable”, con Gerardo Pelusso como entrenador, y aseguró que se debe una charla con el floridense y la relacionó con su futuro en el fútbol. Adelantó que si le llega un ofrecimiento para ser entrenador en el corto plazo “la aceptaría”.

