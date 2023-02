Walter Gargano se despidió de Peñarol con emotiva carta: “No es el cierre que yo deseaba”

Fútbol uruguayo

Walter el Mota Gargano, que el pasado viernes rescindió contrato con Peñarol, fue presentado este lunes como nuevo jugador de River Plate, que será rival de Aurinegro en la fase previa de Copa Sudamericana.

El Mota, de 38 años de edad, se va con un palmarés muy destacado de los aurinegros, donde fue campeón de tres Campeonatos Uruguayos (2017, 2018 y 2021) y dos Supercopas uruguayas (2018 y 2022).

Con la casaca aurinegra totalizó 154 partidos, con cuatro goles, 11 asistencias y un total de 11.321 minutos de acción en cancha, con 41 amarillas y ninguna roja. Este lunes se despidió del club en redes sociales con una emotiva carta.

Carta de despedida

“Se termina una de las etapas más lindas de mi vida. Pude volver a mi país y cumplir el sueño de jugar en el club de mis amores. Quizás no es el cierre que yo deseaba, pero no siempre se puede dar todo como uno quiere. Me entregué en cuerpo y alma por esta camiseta y traté de ser un gran profesional.

Toca agradecer a todos los funcionarios del club, a toda esa gente linda que rodea a Peñarol y me acompañaron todos estos años. Como capitán, siempre me sentí orgulloso de lo brindado por mis compañeros, me hicieron sentir representado en la cancha, festejamos y lloramos, pero siempre juntos y dando todo de nosotros.

Gracias a la hinchada, esa que tanto nos alentó y apoyó, en las buenas y en las no tan buenas, siendo campeones y también ilusionándonos con volver a conquistar algo internacional. A todos los que se sintieron mal en algún momento, pedirles disculpas. Amo y respeto a Peñarol. Nuestros caminos se separaron, pero nuestro amor será eterno”.

