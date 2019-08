Walter Gargano habló del clásico y de la posibilidad de renovar contrato con Peñarol

Fútbol uruguayo

“Aunque vengas ganando, empatando o perdiendo, los clásicos se afrontan de una manera diferente. Ya la semana se prepara diferente. Espero que podamos disfrutarlo y llevarnos una victoria”, dijo Walter Gargano este miércoles en Los Aromos, a cuatro días del partido clásico frente a Nacional.

Para el Mota “no pesan” los antecedentes clásicos ni el momento de cada equipo porque “cada partido es diferente” y “podés venir con una racha de cuatro o cinco sin ganar o sin perder, pero es distinto”. “Es un juego aparte”, señaló, pero valoró que “teniendo jugadores importantes al plantel es mucho mejor”.

“La Anual juega mucho para el torneo pensando en las finales, pero nosotros tenemos que pensar en mejorar nuestro juego y el rendimiento de cada uno. Después los resultados vendrán. Si Dios quiere este momento negativo sin ganar va a cambiar”, sostuvo Gargano.

Respecto a la última derrota ante River Plate, que fue la primera de Peñarol con él en cancha a nivel local, opinó que Peñarol “jugó bien hasta que recibió el gol” de Arezzo. “Nos está faltando en lo anímico; nos hacen un gol y es como si nos tiraran una piedra arriba”, lamentó.

“Hay que afrontarlo de manera diferente. El partido se sigue jugando, nos quedó todo el segundo tiempo y no pudimos aprovecharlo. River hizo un gran partido, se metió bien atrás y se defendió bien”, agregó Gargano, quien también habló de su viaje a México la pasada semana, algo que “no se planificó y fue una urgencia”.

“Si no viajaba iba a estar requerido por la ley mexicana y mejor no llegar a eso. Estando en México entrené. No voy a hacer público un video entrenándome porque no es mi intención que digan ‘mirá, se está entrenando’. Yo hablo con el cuerpo técnico y recibo indicaciones. Trabajo y vivo para Peñarol. Estuve de viaje por una obligación, no por irme de fiesta”, aclaró.

Consultado por la intención de Peñarol de renovarle el contrato por dos años más, y de sus ganas de permanecer en el club, fue claro: “Por supuesto que sí. Estoy feliz y contento. Hace mucho tiempo que no disfrutaba de lo extrafutbolístico y de estar tranquilo. Sí me pasó en Monterrey, que es un lugar muy calmo con el tema del fútbol. Aquí, donde voy, la gente me saluda con mucho respeto aunque sea de Nacional, Defensor o Danubio. Uno está agradecido y mi familia se adaptó y está muy bien. Eso también influye”.