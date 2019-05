Walter Gargano: “No hay elementos para pensar que me vaya a mitad de año de Peñarol”

Fútbol uruguayo

Walter Gargano aseguró este martes que no tiene motivos para irse a Peñarol una vez que finalice el Torneo Apertura. "No hay elementos para pensar que me vaya a mitad de año de Peñarol", dijo.

Entrevistado en "Las voces del fútbol", el mediocampista carbonero se refirió a los rumores que existieron sobre su posible partida si el aurinegro quedaba afuera de la Copa Libertadores. "Algunos decían que si quedábamos afuera de la Libertadores me iba. Quedamos afuera y yo sigo en Peñarol", explicó.

Además, el jugador desmintió otros rumores acerca de que su familia no se había adaptado a Uruguay y al fútbol local. "A mi señora le encanta la pasión con la que se vive el fútbol en Uruguay", sostuvo.

"Mis hijos están encantados en Uruguay, los veo y me encantaría volver a ser niño. Nunca me había pasado de ver a mis hijos tan fanáticos de un equipo como lo son de Peñarol, y eso que son napolitanos, capaz es lo que yo les transmito", agregó.