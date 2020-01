Vuelta de la Juventud: Thomas Silva pedaleó al título por segunda edición consecutiva

Más deportes

Thomas Silva, nieto de Carlos Coussan, otrora gran pedalista de selecciones uruguayas de los años sesenta y principios de los setenta, volvió a brillar en nuestro país, en este caso al quedarse con la Vuelta Ciclista de la Juventud por segunda vez al hilo, algo que solo tiene dos antecedentes en el historial.

Sergio Tesitore (1984 y 1985) y Richard Fatigatti (1992 y 1993) fueron los que lograron este hito que igualó el fernandino de 18 años el pasado fin de semana, algo que lo enmarca como una de las grandes promesas del pedal celeste.

"Corro desde los cinco años", contó a FútbolUy Silva que narró: "a los 11 dejé por unos años para jugar al fútbol y un día mirando una carrera nocturna me motivé y quise volver".

"El primer año me costó, pero al segundo tuve buenos resultados que fueron en ascenso en las temporadas siguientes y eso me llevó a que el año pasado me contactaron de España para ir a competir allá", explicó.

En 2019 defendió al club Arte en Transfer-LPS del país ibérico con gran suceso y además representó a Uruguay en el Mundial Junior que se realizó en Inglaterra.

"A España me fui con mi padre que me acompaño durante un mes y luego me quedé en la casa del técnico, lo que hizo mucho más fácil la adaptación", explicó.

"Es todo mucho más profesional. Allá es ciclismo es otro, la exigencia mucho mayor contó con carreras de 200 competidores, donde 100 tienen un óptimo nivel".

Bicampeón

Silva retornó a nuestro país para defender al Club Ciclista Maldonado en la Vuelta de la Juventud, carrera por etapas para los jóvenes pedalistas de la región y demostró las grandes condiciones que tiene al repetir el título del 2019.

"El año pasado la gané y el objetivo era volver a hacerlo" y mencionó: "hay solo dos ciclistas que la ganaron en años consecutivos; yo soy el tercero, por lo cual meterme en la historia de esta competencia es algo grande. Se dio gracias el excelente trabajo del equipo, que cumplió una notable actuación".

"Es la competencia más importante para los juveniles. Si bien en el equipo no tenemos un sprinter definido, salimos al ataque desde el primer día buscando el corte y el viernes pasado, después de la contrarreloj, saqué una vuelta en el tramo de ruta y eso fue clave", expresó sobre el diferencial para quedarse con la victoria.

Futuro

"Me defino como un buen pasista, contrarrelojero", dijo sobre sus valencias y contó sobre su futuro: "en febrero voy a correr Rutas de América por Maldonado y en abril vuelvo a España para correr por el Disputación de León, en la categoría sub-23".

"Sueño con correr en el ‘World Tour' con los profesionales y representar a Uruguay en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial en Elite", finalizó diciendo una de las grandes promesas del ciclismo nacional.