Virgil van Dijk y Jürgen Klopp a puro elogio para Darwin Núñez: "estuvo sobresaliente"

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp y uno de los referentes, el defensa neerlandés, Virgil Van Dijk, se deshicieron en palabras de elogios porla actuación de Darwin Núñez en el triunfo por 1-0 ante West Ham por la Premier League.

El uruguayo fue autor del único gol de su equipo que le volvió a valer tres unidades con un gran cabezazo, el primer tanto del uruguayo jugando en Anfield Road con la casaca de los reds y el quinto del global a nivel oficial.

“Creo que tiene un grandisimo potencial”, dijo Van Dijk tras el partido consultado sobre el uruguayo: “todavía es joven y está aprendiendo, principalmente nuestra forma de jugar e inglés que es muy importante para comunicarse”.

¡GRITALO DARWIN! Núñez marcó el 1 a 0 del #Liverpool ante #WestHam en la #PREMIERxESPN con un soberbio cabezazo. pic.twitter.com/ebysqcmd9z — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) October 19, 2022

“Es un delantero moderno que causa muchos problemas a los defensores”, dijo y le replicó a los periodistas que le realizaron la consulta: “se vieron sus carreras generando brechas y su juego de construcción que está mejorando. Tenemos diferentes armas para tratar de explotar a los oponentes, eso es muy bueno".

Klopp en tanto, volvió a destacar el nivel del ex Peñarol: “estuvo sobresaliente. Es un gran talento y solo tiene 22 años. Vino de Portugal y no estuvo allí por mucho tiempo, así que esta no hace mucho tiempo todavía estaba en Uruguay. Repito, es un gran talento y estamos muy emocionados por él".

