Vinicius ironizó sobre el racismo que volvió a sufrir en España: “Al final es culpa mía”

El brasileño Vinicius, delantero del Real Madrid, fue blanco de críticas hace tres meses por sus bailes de celebración tras los goles, los que le valieron algunos insultos de tinte racista de parte de jugadores e hinchadas rivales.

Este viernes, en el 2-0 de los merengues visitando al Valladolid con doblete de Karim Benzema, Carlo Ancelotti lo sustituyó para dar ingreso a Luka Modric a los 88’, un minuto antes del segundo gol. Vini salió por atrás de un arco y mientras daba la vuelta, frente a los hinchas locales, recibió insultos que respondió con gestos.

Un día después del partido, el atacante brasileño de 22 años lamentó que “los racistas siguen yendo a los estadios y viendo al club más grande del mundo de cerca y La Liga sigue sin hacer nada”.

“Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Madrid. Al final es mi culpa”, ironizó el delantero surgido en Flamengo y transferido al conjunto blanco en julio de 2018.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. ???? pic.twitter.com/5ztuTjP4s6