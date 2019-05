Viña: “No quiero irme en condición de libre, quiero hacer las cosas bien con el club”

Fútbol uruguayo

Matías Viña dijo este lunes que, si bien su contrato con Nacional finaliza en diciembre, su deseo es no irse en condición de libre y que quiere hacer las cosas bien. "Hace unos días me dijeron para renovar y se está hablando. No quiero irme en condición de libre, quiero hacer las cosas bien con el club porque me dio la oportunidad de jugar", expresó.

Consultado en el programa radial "Último al arco" de Sport 890, Viña sostuvo que junto a su representante no manejan la posibilidad de firmar un precontrato con otro club, algo que se puede hacer cuando a un jugador le quedan seis o menos meses de vínculo con su actual equipo.

"(Un precontrato) no lo manejamos. Mi representante está hablando con los dirigentes de Nacional para no tener que llegar a eso. Yo no quiero, quiero que nos veamos beneficiados los dos, tanto Nacional como yo", indicó.