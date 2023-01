Fútbol uruguayo

Vigneri sobre Plaza: “Debo llevar a cabo la idea futbolística que me trajo hasta acá”

Nicolás Vigneri, flamante entrenador de Plaza Colonia, reconoció que “fue una sorpresa” el llamado del gerente deportivo patablanca, Federico Pérez, para asumir al frente del plantel principal, dado que el club “ya tenía entrenador, como todos los equipos de Primera”.

“Uno ya estaba apuntando hacia otros lugares. La llamada de Plaza se dio hace un par de días diciéndome que estaba en carpeta. Al enterarme que no tenía entrenador se avanzó”, dijo al programa Hora 25 de Radio Oriental este jueves, en la víspera de su viaje a Colonia para firmar el contrato.

Del retiro como jugador a la B como DT, y ahora a Primera



En Uruguay Montevideo, donde dirigió durante un año y medio en la Segunda División Profesional, considera que “fue todo positivo”. “Es el equipo del barrio y es un equipo de barrio, humilde, que tenía el objetivo de mantener la categoría. Me fui a retirar como jugador porque era un deseo que tenía y el destino quiso que uno fuera el entrenador. Uno estudió y se preparó para esto, y se dio”, contó.

“Cuando agarré en la cuarta fecha hace un par de años era un campeonato difícil pero se logró el objetivo de salvar la categoría. Al año siguiente hicimos un mejor campeonato y peleamos el ascenso”, comentó, y reconoció que al cabo de la temporada 2022 “ya era una decisión tomada” dar un paso al costado y esperar un llamado de Primera o Segunda División.

El ”desafío grande que se viene” en Plaza Colonia lo asumirá con el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en su arranque: “el profe Camilo Rodríguez y Felipe Lascano e Ignacio Hernández como asistentes técnicos”.

Mantener una idea



Sabe que fue contratado por su “idea de juego”, y la premisa es mantenerla. “En Uruguay Montevideo, a pesar de no contar con los recursos de otros clubes, se vio a un equipo valiente, con una identidad, que fue protagonista y tomó la iniciativa. Sabíamos que había momentos para sufrir y teníamos que estar preparados”, dijo.

“En Plaza Colonia va a ser similar. Trataremos de ser un equipo valiente, que vaya al frente y tenga situaciones de gol, pero adaptándonos a lo que es Plaza y sabiendo que jugamos contra rivales durísimos porque esto es Primera División. Sabemos que tendremos partidos en los que habrá que sufrir”, señaló.

A la hora de los objetivos, piensa en “estar a la altura y competir contra todos los rivales”, junto a un “cuerpo técnico joven, con muchas ganas y energía”, con el que va “a mostrar trabajo”.

“Tengo que llevar a cabo la idea futbolística que me trajo hasta acá. En un año y medio de experiencia no he conseguido títulos pero sí una identidad como juego, que es lo que ha llamado la atención. Espero seguir de esta manera. El objetivo del club es hacer muchos puntos para zafar del descenso y eso nos puede llevar a más cosas”, concluyó.

