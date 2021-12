Video muestra cómo se vivió la última vuelta de la Fórmula 1 en boxes de Red Bull

El final de la Fórmula 1 de este 2021 fue épico.

Si el campeonato se había destacado por la rivalidad entre el último campeón, el inglés Sir Lewis Hamilton, piloto de Mercedes Benz, y su desafiante, el holandés Max Verstappen, al frente de Red Bull, la serie Drive to survive, de Netflix, que muestra el backstage de esta disputa entre los conductores, había llevado la expectativa a un nivel de masividad superior a la de los últimos años.

Ambos pilotos llegaban con la misma cantidad de puntos a la última carrera, en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. El plato estaba servido y los pilotos no defraudaron. Verstappen largó primero, pero Hamilton lo pasó en la largada y se aseguró la punta hasta la última vuelta, cuando el auto de seguridad abandonó la pista y ambos vehículos se dispararon en busca de la bandera a cuadros. Fue entonces cuando Honda superó a Mercedes y logró sostener la ventaja hasta el final. De esa manera se le escurrió a Hamilton la posibilidad de coronarse campeón por octava vez.



Al otro día de la carrera consagratoria de Verstappen, Fórmula 1 difundió un video que revela cómo vivió el equipo de Red Bull esa agónica vuelta final.

Has one lap ever contained so much emotion? ??#AbuDhabiGP ???? @redbullracing pic.twitter.com/SY4oWS5qML