Vice de la Mutual: "El plantel de Villa Española tiene miedo, incertidumbre y dudas"

Fútbol uruguayo

"Los futbolistas no estamos dispuestos a seguir viviendo este tipo de episodios”, dijo Sergio Pérez: "Este fin de semana es de reflexión".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Sergio Pérez, integrante de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, aseguró que este fin de semana con el parate de la actividad “debe ser de reflexión” ya que “los futbolistas no estamos dispuestos a seguir viviendo este tipo de episodios”.

“La amenaza de muerte fue lo que desencadenó en la medida que tomamos”, comenzó diciendo el “Piojo” entrevistado en el programa radial “Hombres de Fútbol” (10.10 AM): “no puntualmente solo por esta amenaza de muerte en Villa Española, sino por los hechos de violencia que vienen aconteciendo en el fútbol uruguayo”.

“Después del hecho de violencia en el duelo de Cerro con La Luz (en la Segunda División Profesional), estuvo arriba de la mesa parar el fútbol uruguayo”, mencionó y continuó: “una semana después pasa esto en Villa Española y ahí si tuvimos que tomar la medida de parar para cortar con la escalada”

“El hecho de tomar decisiones siempre es complejo”, aseguró y fue a más: “en la Mutual lo hacemos con mucha responsabilidad. En el episodio de Cerro y La Luz, tomamos la decisión de no parar, porque nos movimos en el ámbito que nos teníamos que mover”

Los pedidos

“Queremos que se investigue quiénes son los que amenazan y quiénes son los que se quieren meter en una institución de forma violenta”, dijo Sergio Pérez más tarde sobre la búsqueda de la Mutual.

“No hubo denuncia policial, porque hubo amenazas sobre las amenazas. Personas diciendo qué si las otras denunciaban, iba a ser peor. Hay miedo y hay incertidumbre”, dijo sobre lo sucedido en Villa Española puntualmente.

“Hablamos con el plantel de Villa Española. Tienen miedo, incertidumbre y dudas. Nos contaron de las amenazas que les tocó vivir el pasado domingo y del atrincheramiento en el vestuario. No sabían cuando iban a poder salir”, explicó.

“Este fin de semana debe ser de reflexión, más allá de que vivimos en una sociedad violenta y el fútbol no es ajeno. Esto no tiene que volver a ocurrir. Los futbolistas no estamos dispuestos a seguir viviendo este tipo de episodios”, cerró diciendo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy