Vela: Federico Waksman largará este domingo el cruce del Océano Atlántico en solitario

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Federico Waksman será el primer uruguayo en navegar en la Mini Transat. Si consiguiera un lugar en el podio, sería el primer sudamericano en hacerlo.

Esta regata, en la que participarán 90 veleros, es el cruce del Océano Atlántico navegando en solitario y sin asistencia, en dos etapas. La primera, que une Les Sables D'olonne y Canarias, de 1350 millas náuticas (2500km). La segunda entre Canarias y San Francisco (Guadalupe), de 2700 millas náuticas (5000km).

Como equipo de comunicaciones sólo se permite llevar una radio, con un alcance máximo de unos 50 kilómetros. Los navegantes no pueden tener ningún contacto con tierra ni solicitar asistencia, bajo amenaza de descalificación.

“El barco está bien”

Antes de emprender el viaje, Federico Waksman contó que se siente preparado, luego de dos años de campaña, para emprender la navegación en solitario más larga que ha hecho hasta el momento.

“Siempre te gustaría haber hecho algo más. Me hubiese gustado hacer la regata anterior ya con el barco pronto y por una cosa u otra, siempre terminás modificando alguna cosa más”, comentó desde Francia. “El barco está bien. Tengo ganas de hacer la regata ya”, agregó.

“En la parte sicológica, te ayuda mucho haber hecho otras regatas pero creo que hasta no hacer la Mini, no sabés cómo vas a reaccionar. Sí que he tenido navegaciones largas, pero estar tanto tiempo a un ritmo tan exigente, eso vamos a ver cómo se lleva. Este primer tramo va a tener 10 días y el segundo 15 o 20”, explicó.

Con respecto a la comida lleva comida esterilizada y liofilizada (deshidratada en frío), esta última pesa mucho menos y es necesario agregarle el agua. “Todo se calcula en función del peso, porque la comida que no es deshidratada pesa más, porque tiene agua, y para la otra tenés que llevar el agua para hidratarla. Entonces tenés que calcular lo mejor posible para no agregarle peso adicional al barco”, contó. Además carga algo de fruta y algo de pan o galletas, que hace falta cuando comés mucho de estos preparados.

Otro de los aspectos a considerar es cómo hará para descansar a bordo, teniendo en cuenta que es necesario seguir navegando a la máxima velocidad posible. Tiene piloto automático para timonear, pero no se consigue el mismo rendimiento que timoneando manualmente.

“Por lo menos hay que conciliar tres horas de sueño por día en los primeros días. Más adelante, dormir más. Es difícil, porque aunque quieras dormir, tratar de exprimir el barco y mantener la performance te obliga a estar afuera y sacar velas y poner velas, hacer ajustes. Y más cuando los vientos no son constantes como van a ser en el segundo tramo. Va a ser difícil”, resaltó.

A Federico se lo puede seguir en su cuenta de Instagram @oceanoensolitario, y la regata se puede seguir a través de la cuenta oficial @laminitransat

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy