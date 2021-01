Vecino contó cómo vivió el proceso de su lesión. Volverá a estar a la orden a fin de mes

Fútbol Internacional

Matías Vecino volvió a trabajar junto al plantel del Inter de Milán después de casi seis meses de ausencia. “Estoy entrenando normal con todo el equipo después de todos estos meses de recuperación tras ser operado el 21 de julio. Ya estoy pensando en lo que se viene”, contó el mediocampista de 29 años en diálogo con el programa ‘100% Deporte’ de Sport 890.

“Voy a estar pronto para fin de mes, por lo que serían seis meses. La sutura del menisco normalmente son cinco meses, pero yo al segundo mes me tuve que limpiar de nuevo por una infección. Tuvieron que hacerme una limpieza y por eso se estiró un poco más”, recordó el futbolista surgido en Central Español.

“La rodilla se me inflamaba y hubo algunos días en que tuve un poco de fiebre. El doctor vio que algo no estaba bien y, según me contaron otros jugadores, es algo que pasa bastante. No sé cómo me agarré la infección, pero después de la limpieza seguí con mi recuperación normal”, narró Vecino, quien se operó e inició su recuperación en una clínica de Barcelona.

“Me operé después de pasar dos meses y medio en casa. Con el diario del lunes digo que podría haber aprovechado ese tiempo y me operaba en marzo porque venía con molestias desde febrero, pero era imposible saberlo. Capaz que si hubiera seguido jugado con el ritmo que venía, tiraba un poco más, pero tarde o temprano iba a tener que operarme”, agregó.

En primera instancia le recomendaron no operarse y “hacer una recuperación un poco más conservadora para así al menos poder estar a disposición”. El 5 de julio jugó dos minutos frente al Bologna y cuatro días después entró faltando 20 contra Hellas Verona, “pero no estaba bien” y tuvo que pasar por el quirófano.

“Se me ha hecho larga la vuelta entre la pandemia y la operación. Parece que hubiera pasado más tiempo”, reconoció el oriundo de San Jacinto, quien valoró haberse mantenido “en contacto permanente” con el doctor Alberto Pan y toda la sanidad de la selección uruguaya.

Hoy, con contrato hasta el 30 de junio de 2022 y muchas ganas de volver, sabe que “lo primero es volver a jugar y estar bien” para luego volver a vestir la Celeste. Lleva 10 días ejercitándose con el grupo tras un par de semanas haciéndolo de manera diferenciada. “Tengo que ponerme bien y recuperar la fuerza para los choques y las pelotas divididas. Hay que recuperar la confianza, pero me siento bien físicamente”, destacó.

