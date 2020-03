Varios deportistas uruguayos y su conformidad con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos

Más deportes

Por Andrés Cottini

A_Cottini

Los deportistas uruguayos vieron como "sensata" la decisión del Comité Olímpico Internacional de aplazar los Juegos Olímpicos para el 2021 a causa de la pandemia del coronavirus.

Así lo hicieron saber ante las consultas de FútbolUy la atleta Déborah Rodríguez, el judoca Mikael Aprahamian y el velerista Pablo Defazio, los cuales mostraron su conformidad por el paso dado.

Corriendo a la meta

Déborah Rodríguez, la atleta uruguaya que se entrena en Estados Unidos y que estaba buscando su lugar en Tokio por ranking en los 800 metros llanos, comentó que la decisión adoptada: "me parece correcta".

"Primero está la salud de los deportistas y que se haya considerado aplazarlo es lo más lógico", dijo la atleta que ya nos represenó en las ediciones de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

"Es clara la situación que se vive a nivel mundial con la pandemia y no se sabe cuánto tiempo va a demorar este proceso. Nosotros no podemos mantener la incertidumbre de los entrenamientos, las competencias previas etc" explicó.

"Me siento triste a la vez porque tenía una expectativa importante, había entrenado muy bien, y esperemos saber como se rearma el tema de la clasificación. Voy a continuar con mis entrenamientos al máximo y poder hacerlo mejor de lo que lo estábamos haciendo", finalizó.

Una buena llave

"Me parece que está bien", comenzó diciendo Mikael Aprahamian, judoca que hoy en día estaba consiguiendo su lugar en judo por intermedio del ranking continental: "si se hacían en julio no íbamos a poder prepararnos para estar al cien por ciento".

"No sé como será el tema clasificatorio, pero es verdad que en esta situación no iba a poder entrenar como lo exige el alto rendimiento, además complica estar sin competencias" analizó.

"Claramente no se puede hacer en otra época por una cuestión climática", dijo Aprahamian más tarde y cerro: "ahora dependerá de la Federación Internacional de Judo y como adaptará los caminos hasta ese momento. Hay que mirar hacia adelante y pensar que hay tiempo para mejorar".

Vientos de cambio

Pablo Defazio, olímpico en Río de Janeiro 2016 en la clase Nacra 17 de la vela y clasificado a Tokio 2020 junto a Dominique Knüppel, fue en la misma línea que sus colegas y avaló la decisión del COI.

"Mi opinión es que se hizo lo correcto", dijo el "Oveja" desde La Grande Motte (Sur de Francia), donde estaba realizando los trabajos para ir a los Juegos en la medida de lo que la pandemia permitía.

"No era viable hacerlos este año", dijo sin dudar y en cuanto al plan de acción a realizar, expresó: "es muy pronto aún para tener todo definido. Si bien hemos manejado diferentes opciones, tenemos que conversar con el equipo y las autoridades, de cómo seguimos".

"Por el momento nos quedaron en Francia para tomar decisiones meditadas, en tranquilidad y correctas", finalizó diciendo.

