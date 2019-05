Vandalizaron auto del árbitro Gustavo Tejera; AUDAF se reúne para analizar el tema

Fútbol uruguayo

El coche del árbitro Gustavo Tejera, quien fuera juez en el partido entre Nacional y Progreso el pasado 4 de mayo, fue vandalizado, informó Fuentes Confiables y confirmó Montevideo Portal.

Esta mañana, el coche amaneció con las pintadas "Bolso", "Audaf" y un escudo de Nacional dibujado en el capó.

Desde la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) confirmaron la noticia a Montevideo Portal.

"Se hizo la denuncia y están monitoreando las cámaras de la zona para dar con los autores", dijo el presidente de AUDAF, Marcelo De León.

Explicó que por ahora no hay ninguna medida resuelta, pero que en las próximas horas se reunirán a charlar y analizar la situación, una vez que obtengan algo más de información sobre lo ocurrido.



Tejera tiene 31 años y dirige en Primera División desde 2015. Es internacional desde 2018 pero hizo su debut absoluto como juez central en competencias de la Conmebol a nivel mayor este año en un partido de la Copa Sudamericana (0-0 Unión La Calera-Chapecoense el 5 de febrero). Arbitró dos partidos de la Libertadores sub-20 del año pasado, e hizo de cuarto árbitro en 13 partidos entre Copa Libertadores y Sudamericana (2018 y 2019).



En propia voz



El árbitro fue consultado al respecto en la Sport 890 esta mañana. "A eso de las 6:30 de la mañana de hoy la vecina de casa me golpeó la puerta para decirme que tenía el auto todo pintado", explicó.

Aclaró que el auto lo tiene en una subida de garaje en una especie de jardín delante de la casa, pero sin portones. "Toda la vida viví en la misma zona (Brazo Oriental), siempre dejé los autos ahí y nunca tuve problemas", dijo

Tejera dijo que es difícil sacar alguna conclusión sobre quién puede llegar a ser, aunque cree que puede ser alguien del barrio que sabe sus movimientos y conoce dónde vive.

"Hincha no puedo decir de qué equipo es porque poner a un equipo u otro es difícil cuando no hay pruebas de nada. Son sólo pintadas de personas que no sé quiénes son", dijo.

Lo que le preocupa a él y Audaf, afirmó, es que no fue a la salida de ninguna cancha. "Si hubiera sido a la salida de algún partido tampoco es entendible pero quizás se explica por la situación y por algún fallo que no le haya gustado a la gente. Pero esto fue puntualmente en mi domicilio y con pintadas; todo demasiado armado y pensado para dañarme o para darle un mensaje al colectivo arbitral. No sé cuál es el trasfondo de todo esto", dijo.

Además, contó que el suyo no fue el único auto con las mismas pintadas. El coche de su vecina también, lo que demuestra que quienes cometieron el hecho no tenían claro cuál era su vehículo.