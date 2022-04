Valverde previo al duelo con Manchester City por Champions: "Estamos preparados para todo"

Fútbol Internacional

Fede Valverde habló en conferencia de prensa previo a las de semifinales de la Champions League, donde el Real Madrid enfrentará al Manchester City a las 16:00 horas, y dijo que será una eliminatoria "más regular" que las que disputaron ante el Chelsea y Paris Saint Germain.

"Estamos preparados para todo. Esperemos que este martes sea regular en ambas partes y consigamos nuestro objetivo de clasificar", apuntó el volante uruguayo.

"Si estamos en el Madrid es porque estamos preparados para afrontar situaciones buenas y otras que no son tan favorables. Los jóvenes, además de aportar energía, tenemos que aportar carácter. Nos alimentamos también de los que tienen más experiencia", comentó sobre el papel de os jóvenes como él en el Madrid.

"La cabeza juega un papel importante", añadió Valverde sobre el hecho de disputar unas semifinales de la Champions. "Los nervios en los momentos de tranquilidad. El corazón también juega mucho. Hay que disputar los 90 minutos con la máxima entrega" siguió.

Valverde podría tener minutos en el partido de ida de este martes ante la duda del brasileño Casemiro, el que más difícil lo tiene para llegar al encuentro.

"Siempre uno aprende día a día, más con los compañeros que tengo. Siempre mejoras, no sólo como jugador; también en la parte humana. Empecé de titular esta temporada y todo era positivo. Luego perdí el puesto, tuve lesiones, fue el momento de sufrir. Trabajé mucho, saqué mi entrega para conseguir mi puesto en el once y ahora quiero tratar de disfrutarlo, con mucho trabajo y dedicación. Para no perderlo más". afirmó.

"Si su estilo gusta o no, no es problema nuestro", dijo sobre el juego del Manchester City de Pep Guardiola.

"Son un gran equipo, obviamente. Llevan muchos años trabajando juntos. Eso levanta una dinámica en el equipo muy grande. Saben a lo que juegan, lo que tienen que hacer sobre el campo. Siempre está luchando por todo lo que juegan", finalizó.

