Valverde: “Debo madurar mi nivel de juego de centrocampista y leer mejor las jugadas”

El uruguayo Federico Valverde destacó la actuación del arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, luego del 2-0 del equipo merengue visitando al Valladolid este viernes en la reanudación de La Liga de España, y reconoció la dificultad del encuentro.



“Por momentos, nos ha costado. Nos faltó movilidad arriba, atacar los espacios... tuvimos muchas ocasiones, pero llegábamos pocos jugadores al área. Los centrocampistas tuvimos que entrar más al área. Courtois nos ayudó y en los últimos minutos aprovechamos los espacios que tuvimos”, analizó en DAZN.



“En el segundo tiempo estuvimos mejor, más arriba y más atentos entre los volantes. Nos organizamos mejor”, añadió Valverde, quien se mostró autocrítico respecto a su rendimiento y en relación a lo que le pide el entrenador, Carlo Ancelotti, según el puesto que ocupe.

“A veces, cuando me toca jugar de extremo, estoy más cerca del área y dispuesto a que me caiga el balón para rematar. De interior, cuando intento ayudar en defensa, me queda muy lejos atacar o cuando llego es un poco tarde”, explicó el uruguayo, quien en esta oportunidad ocupó un puesto en el mediocampo.

“Tengo que seguir mejorando eso y madurar mi nivel de juego de centrocampista, saber leer mejor las jugadas y llegar de segunda línea. El trabajo de centrocampista es eso, ser completo. Hoy me costaba llegar arriba porque intentaba ayudar a Dani -Ceballos- y a Toni -Kroos- en el medio”, concluyó.

