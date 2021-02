Vadócz: Sus ganas de volver a ser titular y la diferencia entre Larriera y Saralegui

Fútbol uruguayo

Peñarol derrotó 1-0 a Rentistas en el Complejo del "Bicho Colorado" y sigue con vida en la pelea por el Torneo Clausura. Uno de los jugadores que volvió a la titularidad en el once de Mauricio Larriera: el húngaro Krisztián Vadócz.

"Era fundamental para nosotros conseguir los tres puntos y poder achicar la distancia con los equipos de arriba.", expresó en el programa Cien por ciento deportes, en la Sport890. "Estoy muy contento porque hacía tiempo que no me tocaba jugar de titular, pero siempre estuve convencido de que podía estar en el once", añadió.

El Complejo Rentistas es de césped artificial y el volante dejó en claro: "no me gustan nada esas canchas, porque es otro deporte". Agregó: "No estaba contento cuando me dejaron en el banco y por eso, para mí, fue un día muy feliz porque jugué de entrada y ganamos".

El mediocampista de 35 años se refirió al entrenador Mauricio Larriera y lo comparó con Mario Saralegui: "Mauricio es abierto a todos los jugadores. En ese sentido creo que hay una diferencia con Mario. Es un tipo inteligente que quiere lo mejor para Peñarol y espero poder convencerlo de que soy titular".

"¿Qué me falta para ser titular? Que me pongan en la cancha. Demostré mi esfuerzo mental y mi estilo de juego. Tengo un par de limites en algunas cosas. Aunque tengo muchas cosas para aportar en el equipo", manifestó.

Vadócz explicó que, desde que llegó a Uruguay, aún no fue a su país natal y las razones del por qué: "Sentía que tenía que estar aquí para no perderme ni un día de entrenamiento y evitarme el problema de saber cuándo voy a volverme o cómo. Pasé las fiestas y el paro del campeonato por el COVID-19 en Uruguay".

Por último, no dejó en claro cuándo se le termina su vínculo contractual con el club, pero si puntualizó su deseo de seguir: "Si depende de mí, me quedo muchos años en Peñarol".

