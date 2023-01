Uruguay sub-20: “El equipo, aún perdiendo, siguió intentando, confiando”, dijo Broli

Selección

"Tendremos tranquilidad de no llegar con ansiedad al cierre del grupo ante Ecuador", dijo el DT de la clasificación: "iremos a ganarlo".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de la selección uruguaya sub-20, Marcelo Broli, mostró su conformidad con “la paciencia” del equipo para remontar un resultado adverso y ganarle por 4-1 a Bolivia para asegurar la clasificación al hexagonal final.

Broli, entrevistado en Radio Oriental (7.70 AM), comenzó hablando de la rotación en el once inicial y mencionó: “tenemos 23 jugadores y confiamos en todos ellos. En el primer tiempo generamos situaciones muy claras que no pudimos concretar algo que si sucedió en el segundo”.

“Tuvimos situaciones clarísimas, cuatro dentro del área chica. Falto trasladar al resultado lo generado”, dijo y fue a más: “había que seguir, con paciencia, mover la pelota rápido para generar espacios y sabíamos que cuando entraba la primera se abría el partido”.

“Nos dejó muy contentos que el equipo, aún perdiendo, siguió intentando de la misma forma, como entrenamos, confiando, eso nos llena de orgullo”, amplió.

Sobre el duelo del próximo sábado a las 20:30 horas con Ecuador donde los celestes llegarán clasificados, el DT analizó: “lo afrontaremos con la tranquilidad de no llegar con ansiedad al último partido. Ganarlo no te da ninguna ventaja en el hexagonal final, pero siempre queremos hacerlo”.

Por último, cerró haciendo mención al triplete de Álvaro Rodríguez y dijo: “para un delantero anotar un triplete es muy bueno, pero principalmente porque ayudó al equipo a ganar y clasificar”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy