Uruguay Open: Renzo Olivo ganó y será el rival de Pablo Cuevas en el debut

Tenis

Renzo Olivo, actual 270 del mundo y ex 78 (en 2017) ganó el primer partido de la jornada inaugural del Uruguay Open, y de esta forma se transformó en el rival del debut de Pablo Cuevas en el torneo que se desarrolla hasta el domingo en el Carrasco Lawn Tennis Club.

El jugador nacido hace 27 años en Rosario derrotó 76(3) 61 a su compatriota Tomas Etcheverry tras una hora y media de partido, y de esta forma clasificó a la segunda ronda, donde lo espera el principal favorito del torneo y actual 45 del mundo.

El encuentro entre ambos será el sexto, con ventaja 4-1 para el salteño, quien en 2014 le ganó en el camino a los dos torneos que obtuvo esa temporada: 75 62 en la final de la ronda clasificatoria para Umag, y 62 64 la semana previa en cuartos de final de Bastad.

Además, lo venció 64 76(5) en los cuartos del Uruguay Open 2013, y 75 63 en las semifinales de Hamburgo. El único triunfo de Olivo fue en el primer duelo entre ambos, 67(2) 64 64 en San Pablo en 2013.

“Le gané la primera vez y nunca más pude vencerlo”, dijo risueño Olivo tras clasificar a la segunda ronda. “Pero además le hice ganar torneos. Si no me vencía, no salía campeón en Umag y Bastad”, bromeó el argentino.

Por si no fuera suficiente la racha adversa ante Pablo Cuevas, la semana pasada en Lima, fue Martín quien venció 64 64. El año anterior también habían jugado en Lima, pero en la ronda clasificatoria, el triunfo fue 63 64 del argentino. El primer partido entre ambos había sido en Bucaramanga, donde ganó Bebu 46 62 61.

Entraron los favoritos

Mauricio Echazu y Federico Zeballos, los dos favoritos de los partidos finales de la ronda clasificatoria, ganaron y entraron el cuadro final del Uruguay.

Echazu, 527 del mundo, se impuso 63 57 75 al uruguayo Emiliano Troche luego de dos horas y 53 minutos en los que el juvenil local tuvo sus posibilidades para vencer, pero la diferencia de experiencia disputando el circuito fue clave en los momentos de cierre de puntos.

En el restante partido final de la previa, Zeballos ganó 46 62 61 a Boris Arias en duelo de bolivianos.

No pudieron ser cinco

En caso de vencer Troche, por primera vez en sus 19 ediciones, el Uruguay Open podía haber superado el límite de cuatro tenistas locales en el cuadro final.

Ya estaban dentro del torneo de individuales los hermanos Pablo y Martín Cuevas, más los juveniles Franco Roncadelli y Francisco Llanes, quienes debutan este lunes en singles.

El torneo challenger más importante que se disputa en Uruguay tendrá entonces cuatro representantes celestes, al igual que en las ediciones de 1998, 2010, 2013, 2014 y 2015.

Resultados de la jornada

Final de la clasificación

Mauricio Echazu (Perú, 1) a Emiliano Troche (Uruguay, wc) 63 57 75

Federico Zeballos (Bolivia, 2) a Boris Arias (Bolivia)46 62 61

Cargando...