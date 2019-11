Uruguay Open: Hubo partidos truncos por lluvia tras la primera jornada en el CLT

Tenis

Los partidos que disputaban los hermanos Cerúndolo fueron pospuestos por lluvia en la primera jornada del Uruguay Open.

Juan Manuel estaba 62 10 ante el juvenil local Francisco Llanes, en tanto que Francisco ganó 62 el primer set ante el colombiano Alejandro González y estaba comenzando el segundo parcial.

Por otra parte, el otro juvenil uruguayo que ingresó por invitación al cuadro final, Franco Roncadelli, fue eliminado 63 60 por el serbio Pedja Krstin.

Martín Cuevas y cinco cabezas de serie en cancha

Martín Cuevas debutará este martes a las 18 horas. El segundo mejor tenista local se las verá ante el boliviano Federico Zeballos, proveniente de la fase previa. También jugarán otros uruguayos pero en dobles: Rodrigo Arús y Darío Acosta se las verán ante Galdós y Olivo en dobles

Por otra parte, cinco cabezas de serie salen a escena este martes en el Uruguay Open. Jaume Munar (5), Facundo Bagnis (8), Joao Meneses(13), Joao Domingues (14) y Andrea Collarini (16) jugarán sus partidos de primera ronda.

Este año el torneo tiene cuadro de 48 jugadores, y 16 favoritos. Pablo Cuevas, Hugo Delien, Federico Delbonis y Thiago Monteiro son los principales cabezas de serie.

La actividad comenzará a la hora 11 y se incluye el final de los partidos suspendidos por lluvia.

Resultados de la jornada

Final de la clasificación

Mauricio Echazu (Perú, 1) a Emiliano Troche (Uruguay, wc) 63 57 75

Federico Zeballos (Bolivia, 2) a Boris Arias (Bolivia)46 62 61

Partidos de primera ronda

Renzo Olivo (Argentina) a Tomás Etcheverry (Argentina) 76(3) 61

Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Brasil) a Facundo Diaz Acosta (Argentina, wc) 16 61 64

Pedja Krstin (Serbia) a Franco Roncadelli (Uruguay) 63 60

Rafael Matos (Brasil) a Gonzalo Villanueva (Argentina) 46 60 62

Agustín Velotti (Argentina) a Wilson Leite (Brasil) 63 26 63

Christian Lindell (Suecia) a Nicolás Alvarez (Perú) 62 64

Nicolás Mejía (Colombia) a Ulises Blanch (EEUU) 76(5) 76(7)

Pendientes para continuar este martes

Juan Manuel Cerundolo (Argentina) a Francisco Llanes (Uruguay, wc) 62 10

Francisco Cerundolo (Argentina) vs Alejandro González (Colombia) 62 00

Programa para el martes 5 de noviembre

Cancha Central

Hora 11

Alejandro Tabilo (Chile) vs Guilherme Clezar (Brasil)

Genaro Olivieri (Argentina) vs Oscar Gutiérrez (Brasil)

Jaume Munar (España, 5) vs Rafael Matos (Brasil)

Juan Manuel Cerundolo (Argentina) a Francisco Llanes (Uruguay, wc) 62 10

Hora 18

Federico Zeballos (Bolivia, q) vs Martín Cuevas (Uruguay)

Hora 20

Juan Pablo Ficovich (Argentina) vs Thiago Seyboth Wild (Brasil)

Cancha 1 - Hora 11

Gonzalo Escobar (Ecuador) vs Sebastián Baez (Argentina)

Darío Acosta/Rodrigo Arus (Uruguay, wc) vs Sergio Galdos/Renzo Olivo (Perú/Argentina)

Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Brasil) vs Facundo Bagnis (Argentina, 8)

Joao Menezes (Brasil, 13) vs Juan Manuel Cerundolo (ARG) or [WC] F. Llanes (URU)

Joao Domingues (Portugal, 14) vs F. Cerundolo (ARG) or A. Gonzalez (COL)

Cancha 2 - Hora 11

Filip Jianu (Rumania) vs Mauricio Echazu (Perú, Q)

Orlando Luz (Brasil) vs Pedro Sakamoto (Brasil)

Andrea Collarini (Argentina, 16) vs W. Leite (BRA) or A. Velotti (ARG)

Francisco Cerundolo (Argentina) vs Alejandro González (Colombia) 62 00

Mauricio Echazu/Gonzalo Villanueva (Perú/Argentina) vs Orlando Luz/Rafael Matos (Brasil)

Por Fernando Tetes para FútbolUy