United: Durante las protestas en Old Trafford, hinchas le dedicaron una canción a Cavani

Fútbol Internacional

El pasado domingo se dio un hecho para nada grato en la Premier League: los hinchas del Manchester United invadieron el estadio Old Trafford en protestas contra los dueños del club (la familia Glazer). Esto produjo la suspensión del duelo entre los Diablos Rojos y el Liverpool.

Durante las manifestaciones en Old Trafford, los hinchas se acordaron de un jugador: Edinson Cavani. ¿Qué hicieron? Le dedicaron una canción. Lo que muestra las ganas que tienen de que el uruguayo renueve su contrato y siga en el club.

El tema con el que homenajearon al salteño fue una versión de "Gimme! Gimme! Gimme!" del grupo sueco ABBA. La traducción de la canción que entonaron los hinchas: "Dale, dale, dale a Edi Cavani; pásale el balón y míralo marcar todos los goles".

Cabe destacar que esta no fue la primera canción que los simpatizantes del Manchester United le dedicaron a Cavani. Hace un tiempo le compusieron una canción con el tema "Don't You Want Me" de la banda The Human League.

Aún no se llevó a cabo la renovación del contrato del uruguayo con el conjunto inglés. Pero todo apunta a que se hará en los próximos días para complacer a Ole Gunnar Solskjaer, quien pidió encarecidamente la continuidad del salteño.

