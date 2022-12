Un futbolista estadounidense anunció que su selección jugará la Copa América 2024

Poco se sabe de la Copa América de 2024. Ecuador tenía que ser la sede, pero rechazó albergar el certamen y todavía no hubo una definición de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Mientras se aguarda por noticias sobre qué país albergará el certamen de selecciones más antiguo del mundo, se supo que hay un invitado confirmado de boca de uno de sus futbolistas.

Tyler Adams, mediocampista estadounidense que milita en el Leeds United, fue baja este miércoles ante Manchester City por estar suspendido y fue parte de la previa de la cadena NBC, donde confirmó la noticia sin que se le preguntara al respecto.

Consultado por su selección, con la que fue mundialista en Catar, Adams destacó que, pese a que no disputarán las Eliminatorias para el Mundial 2026 por estar clasificados como anfitriones, habrá competiciones que les permitirán llegar con rodaje.

"We're gonna have the opportunity to play in Copa America."@USMNT captain Tyler Adams is looking forward to watching the #USMNT develop before the 2026 World Cup. #MyPLMorning pic.twitter.com/FnSK1814YM