US Cup: Diego Rossi anotó tres goles pero su equipo fue derrotado por penales

Las semifinales de la US Open Cup se disputaron este miércoles a partido único, y en ambas terminó clasificando el equipo que ofició de local. En el primero de los encuentros, sin uruguayos en cancha, Philadelphia Union goleó 3-0 a Chicago Fire.

El segundo partido fue vibrante y tuvo un protagonismo marcado de Diego Rossi, quien no pudo evitar con sus tres goles la derrota de Los Ángeles Football Club visitando a Houston Dynamoluego de jugar alargue y penales.

???? Diego Rossi’s goal that kicked things off in the 6th minute.#HOUvLAFC pic.twitter.com/WMdfegQ5pe