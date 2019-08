UFC: Uruguay recibirá por primera vez al octágono más famoso del mundo en el Antel Arena

Más deportes

Uruguay será el cuarto país sudamericano que recibirá a la UFC, a la organización más famosa a nivel mundial, que ya estuvo en Brasil (país del que salieron varios peleadores de leyenda), Argentina y Chile. Las entradas para el evento de este sábado están a la venta a través del sitio web de TickAntel. Los precios van desde $ 2.420 a $ 8.910.

Montevideo Portal acudió a la rueda de prensa previa al evento y llevó a cabo un informe para saber cómo se prepara la campeona y defensora del título, Valentina Shevchenko, y el peleador suizo VolkanOezdemir.

La campeona defiende su título

En la pelea estelar del evento, Valentina Shevchenko defenderá por segunda vez su título peso mosca contra Liz Carmouche.

Tras ganar el título contra Joanna Jedrzejczyk en diciembre pasado, Shevchenko defendió exitosamente su cinturón por primera vez a principios de junio en UFC 238. Con un desempeño avasallador, derrotó a Jessica Eyevia nocaut en el segundo round.

El próximo sábado, en UFC Uruguay, Shevchenko tendrá la oportunidad de ir cabeza a cabeza con la estadunidense Liz Carmouche, una de las dos únicas peleadoras que han podido derrotarla en su carrera en las artes marciales mixtas.

La norteamericana es una veterana del deporte. Fue una de las primeras mujeres que firmó un contrato con UFC y es la responsable de la primera pelea femenina de la historia de la organización en 2013.

La pelea en Uruguay también promete ser especial para Valentina por otra razón: será la primera vez que defenderá su cinturón en tierras latinas. Nacida en Kirguistán, tiene una relación especial con la región ya que en 2008 se mudó a Perú para entrenar. Ahora, junto con la bandera de Kirguistán, lleva los colores de Perú en todas sus contiendas en UFC.

Un menú que promete

Además de la pelea por el título, el cronograma ofrecerá otros combates prometedores. En la pelea co-estelar, el brasileño Vicente Luque busca extender su racha de cinco victorias consecutivas ante el peligroso Mike Perry, que viene de una victoria emocionante contra Alex Cowboy en abril pasado.

Además, Luiz Garagorri, primer peleador uruguayo en ser contratado por UFC, hará su estreno contra el peruano Humberto Bandenay.

El campeón peso ligero del TheUltimateFighterLatam 2, el peruano Enrique «El Fuerte» Barzola, se enfrentará al americano exparticipante de Dana White'sTuesdayNight Contender Series Bobby Moffet por el peso pluma.

La estrella del jiu-jitsu, Rodolfo Vieira, hará su debut en UFC contra el polaco OskarPiechota. Por la división peso paja, la número 8 del mundo Tecia Torres se enfrentará a la ex participante del Contender Series Brasil, Marina Rodriguez.

Dos competidores del Contender Series Brazil irán cabeza a cabeza cuando Rogerio Bontorin se enfrente a Raulian Paiva.

Sin perder desde su estreno en UFC, el argentino Laureano Staropoli se enfrentará al invicto AlexseiKunchenko.

Taila dos Santos hará su segunda pelea en la organización contra la también brasileña, y recién llegada a la organización, Ariane Carnelossipor en peso mosca.

Los combates que habrá en el Antel Arena

- Valentina Shevchenko vs Liz Carmouche

- Vicente Luque vs Mike Perry

- Luiz Garagorri vs Humberto Bandenay

- VolkanOezdemir vs IlirLatifi

- Rodolfo Vieira vs OskarPiechota

- Enrique Barzola vs Bobby Moffett

- Ciryl Gane vs Raphael Pessoa Nunes

- Tecia Torres vs Marina Rodriguez

- Rogerio Bontorin vs RaulianPaiva

- Geraldo de Freitas vs Chris Gutierrez

- Kazula Vargas vs Alex da Silva

- Gilbert Burns vs AlexseiKunchenko

- Veronica Macedo vs PolyanaViana