Tras viajar con positivos, Cuevas hará 14 días de cuarentena previo al Australia Open

Salieron a la luz distintos comunicados de la organización del Abierto de Australia en el que dieron a conocer que varios tenistas que participarán de dicho torneo deberán hacer 14 días de cuarentena. Uno de ellos: Pablo Cuevas.

¿La razón? El mejor tenista uruguayo de toda la historia viajó en un vuelo chárter (junto a otros colegas) en el que había positivos de COVID-19. En total son 47 los deportistas afectados y que llevarán a cabo una cuarentena obligatoria en una habitación de hotel de Melbourne, Australia. Sin poder entrenar de cara al primer Grand Slam del 2021.

"Sucedieron dos pruebas COVID-19 positivas de uno de los vuelos chárter a Melbourne en las últimas 24 horas. Había 79 personas en el vuelo, incluidos 67 pasajeros, de los cuales 24 son jugadores", sostuvo el primer comunicado de la organización del certamen.

Además, agregó: "Todos los pasajeros del vuelo ya se encuentran en hoteles de cuarentena y los dos casos positivos trasladados a un hotel de salud. Los 24 jugadores en el vuelo no podrán salir de sus habitaciones de hotel durante 14 días y hasta que tengan autorización médica. No serán elegibles para entrenar".

Sin embargo, ese no fue el único comunicado: "Un pasajero de un vuelo chárter a Melbourne desde Abu Dhabi ha arrojado una prueba positiva de COVID-19 en las últimas 24 horas. Había 64 personas en el vuelo, incluidos 23 jugadores. Todos los pasajeros del vuelo ya se encuentran en hoteles de cuarentena y el caso positivo, que no es jugador y había dado negativo antes del vuelo, ha sido trasladado a un hotel de salud. Los 23 jugadores en el vuelo no podrán salir de su habitación de hotel durante 14 días y hasta que tengan autorización médica. No serán elegibles para entrenar".

Estaba previsto que los jugadores que fueran a este Grand Slam pudieran entrenar cinco horas por día en la burbuja de Adelaida. Las cuales se dividen: dos de tenis, dos de fisio y una de recuperación. Algo que por 14 días no podrá hacer Cuevas.

