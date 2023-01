Tras superar un cáncer testicular, Sébastien Haller regresa a jugar con Borussia Dortmund

Fútbol Internacional

Seis meses después de un cáncer de testículos diagnosticado en plena preparación estival, el franco-marfileño Sébastien Haller protagonizará su regreso el domingo con el Borussia Dortmund de forma oficial, luego de jugar dos amistosos.

En rueda de prensa antes de recibir al Augsburgo en la 16ª jornada de Bundesliga, el entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, anunció el viernes que la lista de jugadores disponibles se había ampliado. Y que cuenta desde ahora con el delantero Sébastien Haller (28 años).

“Para él, la pausa de invierno ha sido más corta que para el resto. Ha trabajado hasta el 22 de diciembre aquí. Y durante las fiestas, también trabajó duro, como se han podido dar cuenta”, dijo el director técnico.

Fichado en 2022 para paliar la ausencia del noruego Erling Haaland, que se marchó al Manchester City, Haller solo pudo participar en algunas sesiones en la preparación estival antes de que un cáncer de testículos le fuera diagnosticado unos días después de su firma.

Tras ser operado rápidamente, Haller se sometió a cuatro ciclos de quimioterapia, y tuvo que ser de nuevo operado a mediados de noviembre. A principios de enero, se sometió a controles médicos antes de reintegrarse en el club y pudo participar en la concentración del Borussia en Marbella, en España, mostrándose entonces optimista sobre su regreso a los terrenos.

“Ha sido un período sin jugar muy largo, si se mira solo la enfermedad. Pero si miramos más lejos, el último partido oficial que ha jugado fue con el Ajax de Amsterdam a finales de mayo. Estamos felices simplemente de que pertenezca de nuevo plenamente al grupo, estamos orgullosos de él, de la forma que ha luchado este tiempo”, añadió Terzic.

Sus primeros minutos con la camiseta del Borussia, tras su enfermedad, Haller los disputó contra el Fortuna Düsseldorf, club de segunda división alemana, unos veinte minutos a principios de enero, antes de marcar sus primeros goles tres días más tarde contra Basilea, un triplete en ocho minutos, que mostró que está en forma.

En los partidos amistosos, Haller solo jugó una veintena de minutos como máximo. Y Terzic no quiso, como siempre, adelantar nada sobre su vez inicial, para no dar pistas al rival. “Vamos a ver si sale como titular, si entra durante el partido o no juega. Lo hablaremos entre nosotros dos”, lanzó el técnico.

“Será un momento cargado de emociones. La cuestión, no es saber si va a pasar, sino cuándo”, precisó Terzic respecto a los primeros pasos de Haller ante el Muro amarillo del Westfalenstadion, esa tribuna de casi 25.000 plazas de pie, la más grande de europa.

El debut de Haller es esperado por el Borussia, que ya perdió nueve puntos en las quince primeras jornadas del Bayern, cuando el club del Ruhr no dispone de muchas soluciones en ataque. El francés Anthony Modeste, fichado a mediados de agosto para ocupar el puesto de delantero centro en ausencia del internacional marfileño, ha cumplido parcialmente su papel, con solo dos goles en veinte partidos, incluido un tanto en casa para lograr un empate contra el Bayern Múnich (2-2) a principios de octubre.

