Tras charla en SND, Mutual tendrá más reuniones y decidirá el miércoles si levanta el paro

Autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) recibieron este lunes a sus pares de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (Mutual) y el Club Villa Española, a los efectos de interiorizarse de los motivos que llevaron al paro en el fútbol. También hubo representantes de los gremios de los entrenadores y árbitros.

Tras la reunión, Diego Scotti, presidente de la Mutual, dijo que en horas se confirmarán las próximas reuniones, que tendrán como protagonista al Ministerio del Interior entre martes y miércoles, y luego se trasladará la situación al resto de los jugadores agremiados los pasos a seguir.

“Lo que está haciendo la SND es articular con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la AUF y diferentes estamentos para que esto se solucione y que vuelva el fútbol en mejores condiciones que cuando se suspendió. El tema de la violencia nos preocupa muchísimo”, dijo Bauzá.

Gastón Tealdi vicepresidente de la AUF, valoró el “compromiso” de l SND para “actuar en consecuencia” y aclaró que, “si bien no hubo una definición de la Mutual y son ellos los que tienen que levantar las medidas”, ve “positivamente que se pueda jugar el fin de semana”.

El miércoles se resolverá

“Evaluaremos cómo seguimos de aquí en más”, señaló Scotti, y explicó que recién el miércoles se podrá levantar el paro. “Coincide que hace un mes teníamos previsto conversar con nuestros socios el miércoles. Tendremos toda la información y es una buena instancia para bajar el tema y decidirlo con los futbolistas”, explicó.

Scotti consideraba necesario, ante la escalada de hechos violentos, “escuchar a los que más saben en esta materia”, y valoró que “la Secretaría se tenía que poner al tanto de situaciones”. “Lamentablemente estamos viviendo una ola de hechos violentos que hay que frenar con este paro”, señaló.

“Hay que reflexionar y entre todos ver cómo minimizamos esto. Es difícil erradicarlo pero esperamos poder minimizarlo, ojalá que a cero. Todas las partes que estuvimos hoy en la reunión y las autoridades que van a participar en las siguientes, trabajar para eso”, sostuvo.

¿Por los derechos de TV? “No lo podemos afirmar”

Respecto a la relación que pueden tener estos hechos con la renovación del contrato por los derechos de televisión, que vencerá en 2025, esta vez Scotti no dio el paso de apuntarlo como el principal motivo: “No lo podemos afirmar”.

“Lo que sí debe quedar claro es que están sucediendo cosas a la vista de todos, claras, que han generado tensión en nuestras sesiones o en clubes de distintas divisionales donde hubo actos fuera de lo común. Cada situación puede ser diferente pero es claro que esté pasando todo esto”, dijo.

“Hay elecciones en la AUF el año que viene y están los derechos de televisión en juego porque con el nuevo estatuto votamos todos; futbolistas, OFI, los clubes y los grupos de interés. Seria ingenuo desconocerlo”, reconoció.

“Desde nuestro lugar no podemos seguir jugando cuando un jugador se retira por amenazas. En otro partido entró gente de la tribuna y le pegó a un futbolista, y por suerte no pasó más nada. Hay que tomar medidas y que se den las garantías de que estas cosas no vuelvan a pasar”, reiteró.

“Reclamamos que se investigue a fondo los hechos que están sucediendo y por suerte está en eso el fiscal. Y después que haya medidas ejemplarizantes, que es algo que venimos reclamando hace tiempo con cosas que parecen que no pasa nada”, concluyó.

