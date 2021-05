Torres: qué le pide Larrirera, lo qué le molestó del penal y el alivio por la vacuna

Fútbol uruguayo

“Me frustra un poco las faltas que me hacen. Pero trato de que me motive para seguir inquietando a los rivales”, contó Facundo Torres.

Facundo Torres habló con el programa Último al arco en la sport890 sobre la victoria de Peñarol 3-0 ante River Plate de Asunción por la tercera fecha del grupo E de la Copa Sudamericana: "Por suerte ganamos. Pero nos faltó un poco de creatividad y eso fue por el planteo (defensivo) del rival".

Uno de los aspectos que ha mejorado el cuadro de Mauricio Larriera es la contundencia a la hora de convertir. "Se nos está dando el gol y eso era algo en lo que estábamos en el debe en el campeonato pasado", expresó Torres.

En los últimos encuentros se vio que una de las herramientas que emplean los rivales para detener al número 10 de Peñarol es a través de las infracciones: "A veces me frustra un poco las faltas que me hacen. Pero trato de llevarlo para el otro lado y que me motive para seguir inquietando a los rivales y buscando algunas amarillas".

Dijo que Sport Huancayo fue el rival que más los golpeó y contó una particular situación que se dio en ese juego: "El entrenador de Huancayo les decía a sus jugadores que nos cortaran porque nuestros contragolpes eran muy buenos".

¿Cómo hacen para sobrellevar las infracciones que recibe el equipo? Torres se encargó de explicarlo y de dejar en el claro cuál es el pedido de Larriera: "Todo esto lo trabajamos en la semana. Mauricio nos pide que toquemos rápido y que no busquemos la falta".

Continuó: "Porque si no va a ser un corte tras otro. Eso es algo que tratamos de cambiar para que el juego del equipo se pueda lucir". Aclaró que nunca fue de "protestas" por las faltas que le hacen, pero si pide una tarjeta "cuando el rival corta mucho".

El 2-0 de Peñarol lo convirtió Torres de penal. El número 10 no lo ejecutó de la mejor manera y contó lo que más le molestó: "Lo que me jodió fue que, cuando paté el penal, atrás mío había un rival que le decía al arquero que la iba a tirar a su izquierda, como lo hizo David (Terans) ante Huancayo. Pero, la verdad, pensé que lo atajaba".

Se refirió al momento en que Nicolás Schiappacasse le pidió para hacerse cargo de la pena máxima: "Me lo pidió, pero yo estaba con confianza. El primer pateador es David y la segunda opción soy yo. En un principio los ejecutantes los nombra Mauricio. Pero en la cancha decidimos los jugadores".

Por último, todo el plantel y cuerpo técnico de Peñarol recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el Estadio Centenario. Torres se refirió a la sensación que tuvo tras pasar por esto: "Alivio. Porque pasamos situaciones difíciles. Esperemos que con las vacunas podamos volver hacer vida normal cuando se termine todo esto".

