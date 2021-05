Torque: “Fuimos muy superiores a Independiente”, analizó Pablo Marini tras el 1-1

Fútbol Internacional

“Tuvimos muchas opciones para liquidarlo pero no pudimos”, lamentó el entrenador argentino luego del empate que complicó a su equipo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

“Tuvimos todo para ganar y fuimos muy superiores a Independiente en todo el partido, pero no lo pudimos resolver cuando deberíamos haberlo resuelto”, dijo Pablo Marini, entrenador de Torque, luego del 1-1 de este martes frente al equipo argentino en el Parque Viera.

“Tuvimos muchas opciones para liquidarlo pero no lo pudimos hacer. Después entramos en una desesperación, nos metimos y no pudimos salir. Se dio un empate que no fue lo que se vio del partido”, analizó el director técnico del argentino sobre el resultado que dejó a su equipo tercero en el grupo B de la Copa Sudamericana.

“En los últimos minutos entramos en una desesperación y por la vía aérea y el pelotazo buscamos alguna jugada para aumentar el resultado y no elegimos bien”, comentó, y reconoció que a su equipo le faltó “el final de la jugada” y “resolver en los últimos metros”.

“Estábamos llegando con claridad y nos faltó el pase fino para resolverlo”, añadió Marini, quien adelantó que su equipo afrontará el duelo del jueves 20 ante Guabirá en Bolivia “con la misma intensidad y el mismo juego buscando los puntos en una tierra difícil”.

“Si bien es cierto que el Campeonato Uruguayo empieza el sábado y que en la Sudamericana quedamos lejos y en una posición que no esperábamos, porque pensábamos ganar hoy, vamos a pelear en los dos frentes”, adelantó el director técnico del conjunto celeste.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy