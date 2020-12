Torneo Intermedio: El clásico se encamina para disputarse el domingo que viene

Fútbol uruguayo

Los resultados de la sexta y penúltima fecha del Torneo Intermedio le hicieron un guiño a la Mesa Ejecutiva de Primera División, que ante la postergación del partido entre Danubio y Peñarol por el brote de coronavirus en el plantel franjeado pretende fijar ese encuentro para la semana próxima y alterar el orden de los encuentros.

El duelo que estaba fijado para el último sábado de noviembre en Jardines del Hipódromo se postergó y aún no tiene fecha. Por reglamento, tiene que llevarse a cabo antes de la séptima fecha. No obstante, no hay margen para que el calendario se siga estirando y además no existe la certeza de que Danubio pueda jugar el próximo fin de semana, ya que podría detectarse algún nuevo caso de COVID-19.

Con este panorama, y considerando que los dos grupos del Torneo Intermedio ya tienen definido el primer lugar de forma anticipada (Wanderers en el A y Nacional en el B), la Mesa Ejecutiva convocó a un Consejo de Liga que le autorice fijar la séptima fecha para el fin de semana que viene y pasar el partido entre Danubio y Peñarol para otro momento.

Con nueve de las 16 voluntades, como ya ocurrió en oportunidades anteriores durante este mismo año, alcanzará para fijar la próxima fecha. Por tanto, el clásico entre Peñarol y Nacional se disputaría el domingo que viene en el estadio Campeón del Siglo. Danubio, por su parte, visitará a Deportivo Maldonado.

