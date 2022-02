Torneo Apertura: Solo un partido de la segunda fecha comenzó en hora el segundo tiempo

Después de una primera fecha donde ningún partido tuvo el comienzo de la segunda mitad en tiempo y forma, Fernando Romero repasó en su cuenta personal de Twitter los tiempos en la segunda jornada y solamente uno empezó a los 15 minutos.

El partido entre Boston River y Cerrito en el José Antonio Lavalleja de Flores fue el único encuentro de la segunda fecha del Torneo Apertura que tuvo el inicio del segundo tiempo en hora. Javier Feres comenzó la segunda parte después de 14:55 minutos de entretiempo.

Deportivo Maldonado y Danubio lograron empezar a los 15, pero concretamente fueron 15:51 minutos. Esa noche en el Campus de Maldonado arbitró Leodán González. Mientras que Plaza Colonia y River Plate, dirigido por Christian Ferreyra, superaron los 16 minutos, al comenzar después de 16:46.

Andrés Cunha pitó el inicio del segundo tiempo entre Rentistas y Nacional después de 17:03 minutos. Al tiempo que Wanderers y Cerro Largo tardaron 17:26, dirigidos ese día por Javier Burgos. El otro que superó los 17 fue el duelo entre Liverpool y Albion, que duró 17:48 minutos; arbitró Santiago Motta.

Montevideo City Torque y Fénix demoraron 18:42 minutos en el Estadio Centenario, en un partido donde impartió justicia Daniel Fedorczuk. Nuevamente, Peñarol fue el que más tardó, ya que esta vez en el encuentro ante Defensor Sporting demoraron 20:36 minutos, dirigidos por Andrés Matonte.

?? ENTRETIEMPOS

Fecha 2 Torneo Apertura



20:36 Peñarol vs Defensor Sp.

18:42 City Torque vs Fénix

17:48 Liverpool vs Albion

17:26 Wanderers vs Cerro Largo

17:03 Rentistas vs Nacional

16:46 Plaza Colonia vs River Plate

15:51 Dep. Maldonado vs Danubio

14:55 Boston River vs Cerrito pic.twitter.com/UGqZ91Tdys