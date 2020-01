Tokio 2020: Inés Remersaro entrena en EE.UU. por llegar a sus terceros Juegos Olímpicos

Más deportes

Inés Remersaro buscará este año 2020 confirmar su tercera participación a nivel de los Juegos Olímpicos en natación para lo cual viajó a Estados Unidos con el fin de prepararse con máxima exigencia buscando cumplir una vez más: "el sueño de cualquier deportista".

En la natación, obtener la marca clasificatoria "A" para Tokio parece una realidad lejana, por lo cual es probable que quienes lleguen a este evento lo hagan por el cupo de universalidad (un hombre y mujer por país en calidad de invitados).

La Federación Internacional de Natación dispone que para poder acceder a los mismos es requisito haber participado en el último mundial anterior, es decir el que finalizó en julio pasado en Gwangju, Corea del Sur.

Allí, en la rama femenina, participaron Nicole Frank y la propia Remersaro, donde en caso que nadie consiga la marca directa, de ellos y uno por rama, llegará a la cita olímpica.

Al día de hoy y teniendo en cuenta que el criterio que se toma por la Federación de Natación, es decir quien se acerque más a la marca "B", la nadadora de Biguá es por el momento quien mantiene el cupo. La fecha límite para asegurar ese lugar es hasta el 21 de junio.

Mejorar

Remersaro viajó a principio de mes a Estados Unidos donde se integró al Azura Aquatics en el estado de Florida, con el fin de buscar su mejor versión para no descuidar detalle en pos de su lugar para la cita japones.

"Cuando el entrenador estuvo en Uruguay fue que se generó el vínculo y el interés mutuo de que yo venga a entrenar con su equipo. Después hubo un momento en el cual se me complicó la venida por temas económicos, pero gracias al apoyo de mi club, Biguá, de la Federación y también del Comité Olímpico pude lograrlo", comentó la uruguaya.

"Es un equipo fuerte, donde se entrena duro y en piscina de 50 metros, algo que para nosotros en Uruguay no es fácil acceder", mencionó más tarde.

"La idea es preparar el Sudamericano que va a desarrollarse en Buenos Aires a fines de marzo. En principio me quedo por acá hasta esa fecha, y si todo va bien y puedo sustentar mi estadía lo extendería por unos meses más", narró.

Remersaro previo a ese cita participará en tres competencias en piscina larga: "y un par de competencias en yardas, porque justamente es la modalidad que se utiliza aquí principalmente".

Sueños

Remersaro, de 27 años, sabe que la posibilidad de llegar a sus terceros Juegos Olímpicos depende de este semestre: "lo vivo con mucha ilusión, entrenando fuerte y muy enfocada en mis objetivos. También lo estoy valorando y disfrutando mucho. Las expectativas son hacer un buen Sudamericano y mejorar mis tiempos".

Por último sobre el hecho de pelear el cupo de universalidad con la olimpista Nicole Frank (siempre y cuando no haya ninguna nadadora que haga marca "A") finalizó diciendo: "no tenés garantías hasta el último momento, hay que entrenar y no dar nada por sentado hasta la fecha límite. Sin dudas no es la situación ideal, pero así son las reglas del juego, entrenarse competir e irá la que sea mejor".