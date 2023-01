Thiago Vecino se despidió de Liverpool con sentida carta y ya fue presentado en Unión

Fútbol Internacional

“Quiero agradecer a su presidente y cuerpo técnico, que me buscaron y depositaron en mi confianza durante todo el año”, escribió en redes.

Thiago Vecino se despidió este sábado de Liverpool a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales. Luego de eso, fue presentado como nuevo jugador de Unión de Santa Fe, dirigido por Gustavo Munúa, por una temporada.

El delantero de 23 años se marcha del Negriazul con 15 goles y 6 asistencias en 37 partidos jugados, además de obtener el Torneo Apertura 2022 y ser subcampeón del Torneo Intermedio y Campeonato Uruguayo.

Carta de despedida

“Hoy me despido y me toca enfrentar nuevos desafíos. ¡Fue un gran año! Vivimos muchos momentos de alegría, y también de los otros, pero siempre dimos el máximo y fuimos al frente en cada partido.

Quiero agradecer a TODO Liverpool que me abrió las puertas y me hizo sentir muy cómodo. Por una parte, a su presidente y cuerpo técnico, que me buscaron y depositaron en mi confianza durante todo el año.

Por otra parte, al personal del club, que trabaja día a día para que los jugadores estemos bien y podamos defender cómo se debe a la institución dentro de la cancha. Quiero agradecer también a su fiel hinchada, que nos acompañó durante todos los partidos, local y visitante.

Por último, a mis compañeros, por el hermoso grupo que formamos y el respeto con el cual laburamos durante todo el año. Gracias”.

