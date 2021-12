Thiago Vecino: Un año casi sin jugar, sus DTs favoritos y el mano a mano contra Torque

Fútbol uruguayo

"No hay nada concreto, los típicos sondeos que ya los hubo en el último semestre. Es lo que pasa en estas fechas. Nunca me había pasado pero estoy tranquilo", comenzó diciendo Thiago Vecino, que a partir del 31 de diciembre quedará libre y está en busca de un club donde jugar.

"La decisión fue de dar todo hasta el último día. Dar todo y tratar por todos los medios de que la casa saliera. Este fue mi desear siempre, y así lo hice: hasta el último día traté de respetar la institución, a la gente y el trabajo que me brindaron. No salió como yo deseaba o soñaba pero parte de la vida es que a veces la cosa no sale como uno piensa o planifica porque abre otros caminos", comentaba Vecino.

El delantero tricolor jugó sólo 62 minutos en el 2021:

- 26 minutos en el Apertura (13 minutos contra Cerrito y 13 contra River).

- 13 minutos en el Clausura (cinco minutos con Rentistas y ocho con Torque).

. 23 minutos en un partido de Sudamericana contra Peñarol.

“Fue duro pero fue un aprendizaje de ver muchas cosas desde otro lado. Esperemos que no se repita otro año así”, dijo entre risas.

"Lo tuve siempre presente el lugar en el que estoy. Desde los nueve años que estoy y conozco muy bien al club, a toda la gente y tengo una relación especial con todo el mundo. Obviamente que me dolía el no poder jugar, tener esa oportunidad real y quizás demostrar o no, porque capaz jugaba y tampoco se me daba, porque es una realidad del fútbol, pero sí que tuve millones de momentos de frustración, enojo, malhumores miles. Después tuve distintas etapas. Lo fui asimilando, tratando de llevarlo de la mejor manera, dijo Vecino en cuanto al hecho de que era parte de un plantel grande y que estaba en Nacional donde las oportunidades escasean.

"Entrené caliente, triste, pero bueno, traté siempre de poner la mejor cara, las mejores ganas. Con eso me duermo tranquilo, me quedo con eso. De demostrar en el fútbol interno, tratar de hacer goles, que es lo mío, de decir “yo estoy acá”, Después es una decisión del entrenador", aseguró el delantero.

"Con Feli (Carballo) y Brian (Ocampo) íbamos todos los días juntos, hablando. En este sentido de compañerismo, de mi categoría 99´ somos seis que estamos en Primera. Todo el tiempo hacíamos cosas juntos, nos cagamos de risa y, bueno, la pasas bien. Yo disfrutaba de ir a entrenar sacando la parte de no jugar; llegaba el partido y no entraba, terminaba el partido y no tenía ningún dolor, no estaba cansado, obvio que es duro pero es lo que tocó y hay que aceptarlo", explicó Vecino.

Los entrenadores que lo tuvieron en cuenta

"En la etapa de primera, cuando debuté creo que con los técnicos que jugué fue con Álvaro (Gutiérrez) y Gustavo (Munúa). Fue con ellos dos que tuve minutos reales y era una opción de cambio y entraba. Jugaba siempre todos los partidos prácticamente en el año que estuve con Álvaro. Con Gustavo tuve mis momentos también. Pasaron muchos entrenadores y este fue el trámite que se dio", comentó Vecino en 100% Deporte de la Sport 890.

Entrar al final

"Debe ser de las peores cosas que te pasan porque nunca vas a poder hacer el juego que uno tiene pensado, que las características te permiten. En ese momento pensás nada más en que sí vas ganando, en correr para cuidar el resultado. Es correr, meter pata, tratar de que te quede una, tirarla para adentro y sino demostrar las ganas y actitud para que te consideren para el otro partido", explicó el delantero de lo que es para un jugador entrar al final.

"En los cinco minutos finales que baja la intensidad que todos los jugadores están cansados que si vas ganando ya no atacás de la misma manera o si vas perdiendo atacás a lo loco", resaltó Thiago Vecino.

"Yo soy muy autocrítico, a veces me doy mucho palo. Por ejemplo, en el último partido que entré con Torque, no sabés cómo quedé. Tuve un mano a mano en la hora (ganamos 2 a 0, no pasaba nada). Y es un mano a mano que podés errar jugando en los 90 minutos, porque pasa, es una jugada y definís mal. Pero esa fue la única chance que tuve en este año. Y me quedé con la bronca de no hacerlo y me di bastante palo. Me decían: “es una jugada, tranquilo”. Pero es mi deseo hacer un gol, yo vivo de esto y hace tiempo que no lo puedo disfrutar de esa manera", contó Vecino.

Salir a jugar

"Se habló en su momento, traté de pelear y creo que yo que estaba para un poco más pero después pasan entrenadores y habrá que ver los motivos de su lado", contó Vecino sobre su insistencia de quedarse a jugar en Nacional.

Ahora ya es momento de buscar otras alternativas, con la llegada del final de su contrato. "Lo hablé con el grupo que me maneja y les dije que lo que saliera, yo estaba. Confío mucho en mí mismo y si es acá, encantado al equipo que me abra las puertas porque también te queda eso; de demostrar en el fútbol que podés hacer lo que yo hago, que es hacer goles. En el lugar donde pueda jugar y tener una continuidad (no asegurada, obviamente, porque puede haber otro compañero), encantado.

El jueves 16 se corrió un rumor de que iba a donar su sueldo de noviembre y diciembre a las formativas de Nacional. "No es así, no sé de dónde salió esa información. Si bien dejo algo, lo hablé con poca gente y no es correcto el tema de los sueldos", concluyó Vecino negando los rumores de su donación a la institución de formativas.

