Thiago Cardozo: "Vamos a tener un gran año, ahora se respira otra cosa, hay armonía”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El golero de Peñarol, Thiago Cardozo, mostró su orgullo por ser el capitán de los mirasoles en el primer partido de la temporada y mencionó: “no es solo portal una cinta, implica muchísimo más”.

“Ser capitán es un orgullo y una responsabilidad, lo decía un poco en la charla antes de entrar a la cancha ante Estudiantes y miraba para el costado y veía a los jugadores de jerarquía que hay”, mencionó entrevistado en Sport 8.90 AM.

“No es algo definitivo, me lo dijo Alfredo (Arias), pero cuando me toque lo voy a hacer con la máxima responsabilidad. Ser capitán no es sólo portar una cinta, sino que implica muchas otras cosas que en el día a día las vengo cumpliendo. Fue un orgullo muy grande y no tengo palabras para definirlo”.

“Yo vine con 13 años al club y era una espina que yo tenía la de ponerme la 1 de Peñarol y ser partícipe desde adentro de la cancha. Tengo muchos objetivos y estoy orgulloso de las decisiones que he tomado. Estoy en el club donde quiero estar, soy hincha de Peñarol y no creo que esté mejor en otro lugar”, amplió.

Por último sobre las más de veinte mil personas presente en el Campeón del Siglo para el duelo amistoso que abrió la temporada, expresó: “perdón la expresión pero la gente de Peñarol está enferma. En pleno enero la cantidad de gente que fue. Impresionante. Tengo que agradecer al hincha, incondicional, sobre todo después del año que vivimos”.

“Vamos a tener un gran año, se respira otra cosa. Llevamos muy poco tiempo con el técnico, pero es muy claro en sus conceptos. Estamos muy contentos con la armonía que se respira”, cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy