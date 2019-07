Fútbol Internacional

The Best: FIFA anunció a los 10 finalistas para el premio al mejor jugador de la temporada

Lionel Messi, un abonado vitalicio en la preselección de finalistas para el premio al mejor jugador del mundo, volvió a aparecer entre los 10 candidatos al galardón The Best para el período comprendido entre el 16 de julio de 2018 y el 19 de julio de 2019, pese a que su temporada no fue la mejor. Tampoco falta Cristiano Ronaldo.

El argentino no es el único representante del Barcelona en esta lista. El otro culé que figura es el volante Frenkie de Jong, de 22 años y elegido mejor jugador de la última Eredivisie. El holandés se ganó un lugar gracias a su gran campaña en el Ajax y es uno de los tres holandeses finalistas. Los otros son los defensores Matthijs de Ligt y Virgil van Dijk.

Van Dijk era número puesto junto a otros dos jugadores del Liverpool campeón de la última Champions League; los africanos Mohamed Salah y Sadio Mané.

Un panel de expertos confeccionó esta lista que se depurará hasta llegar a tres con los votos de periodistas, seleccionadores y capitanes de todas las asociaciones miembro de la FIFA. Además, el público podrá votar con el mismo criterio; cinco puntos para el primer elegido, tres para el segundo y uno para el tercero.

LOS 10 FINALISTAS Cristiano Ronaldo (Portugal/ Juventus)