Tenis: la ATP echó a un juez de silla argentino por conceder entrevistas sin autorización

Tenis

El tenis argentino acaba de recibir una durísima noticia: Damián Steiner, el primer juez de silla de ese país en arbitrar una final individual de Grand Slam, fue despedido por la ATP ya que concedió entrevistas a medios de su país sin autorización.

Steiner, de 44 años y muy conocido en Uruguay ya que antes de explotar como uno de los mejores del circuito masculino trabajó muchas veces en torneos menores en el continente, había sido el juez de silla de la final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Roger Federer.

La ATP tomó la decisión de despedirlo el 16 de agosto, y dejó fuera de sus registros a quien, además, es el director del Departamento Nacional de Arbitrajes de la Asociación Argentina de Tenis.

El argentino dirigió la final individual más larga en la historia de Wimbledon, que terminó con triunfo 76 (5) 16 76(4) 46 13-12(3) y posteriormente concedió algunas entrevistas a medios de su país.

La noticia del despido del argentino se conoció este lunes, en ocasión del inicio del último Grand Slam de la temporada, y forma parte de una política que por un lado prohíbe a los árbitros conceder entrevistas excepto que se pasen muchos filtro acerca de medios y temas a tratar, y por otra parte luego que Sören Friemel y Jack Garner, árbitro general del torneo y jefe de jueces, respectivamente, se reunieran con los medios para explicar las nuevas reglas y despejar dudas, en busca de una mayor transparencia en el trabajo de quienes deben impartir justicia. Sin embargo, los árbitros que participan de partidos individuales tienen prohibido conceder entrevistas sin permiso expreso de ATP.

Steiner tenía chapa dorada, la más alta calificación, era árbitro desde 1996.

Según The New York Times, que publicó la noticia este lunes, "no solo no pidió permiso A los supervisores de ATP, sino que concedió una docena de entrevistas y se refirió a temas que habrían estado prohibidos incluso si hubiera tenido permiso".

Steiner había manifestado que tras arbitrar en Wimbledon había llegado a o más alto de su carrera e incluso ya comenzaba a pensar en retirarse.

Fernando Tetes para FútbolUy