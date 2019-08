Tenis

Tenis: Rafael Nadal debutó con victoria en el US Open y perdieron tres de la Next Gen

La figura del tenista español Rafael Nadal volvió a brillar de manera especial en la pista central Arhtur Ashe, donde este martes no sólo superó la primera ronda del US Open, sino que además demostró su clase y expuso, con su juego completo, las aspiraciones serias de buscar de nuevo el título de campeón.

Cierto que no es más que el primer partido de los siete que tendrá que ganar Nadal antes que pueda proclamarse campeón en Flushing Meadows por cuarta vez en su ya legendaria carrera profesional, pero por la manera como se deshizo del australiano John Millman, 60 del mundo, demostró que mentalmente está al máximo.

Apenas necesitó una hora y ocho minutos para ganar en tres sets corridos por 6-3, 6-2 y 6-2 ante un rival que hizo un gran partido, que luchó cada pelota, que tuvo un saque consistente y que llegaba bien a las pelotas cruzadas que le ponía Nadal.

Pero al final de cada acción no podía con la clase, el convencimiento y la mentalidad ganadora de Rafa, segundo favorito del torneo, que cedió apenas siete juegos, algo que no le sucedía en un debut del US Open desde las ediciones del 2016 y 2009.

El próximo rival de Nadal, que juega su 15.º US Open, con tres títulos en su poder (2010, 2013 y 2017) será también australiano, el joven Thanasi Kokkinakis, clasificado en el puesto número 203 de la lista de la ATP, a quien ya venció 6-2, 6-4 y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Australia de 2014.

De los jóvenes talentos de la ATP, la llamada ‘Next Gen’, perdieron tres. Solamente ganó el alemán Alexander Zverev, de 22 años y sexto cabeza de serie, aunque tuvo que disputar cinco sets para vencer por 6-1, 6-3, 3-6, 4-6 y 6-2 al moldavo Radu Albot, número 41 del mundo.

El austríaco Dominic Thiem, cuarto cabeza de serie; el griego Stefanos Tsitsipas, octavo; el ruso Karen Khachanov, noveno, y el veterano español Roberto Bautista Agut, décimo, se fueron del torneo por la puerta de atrás.

Thiem, de 25 años, veía como el veterano italiano Thomas Fabbiano, de 30 años y 87 en la clasificación mundial, lo vencía en cinco sets por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2, en lo que fue el primer duelo entre ambos como profesionales.

Antes sorprendió la derrota de Tsitsipas que caía en cuatro sets (6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7) y 7-5) ante el joven ruso Andrey Rublev, el mismo que ya fue verdugo del legendario suizo Roger Federer en el pasado torneo Masters 1.000 de Cincinnati.

Khachanov después de ganar la primera manga ante el canadiense Vasek Pospisil fue incapaz de lograr los tantos decisivos y eso le costó la derrota en cinco sets, por 4-6, 7-5, 7-5, 4-6 y 6-3.

Más sorprendente fue aún la eliminación de Bautista Agut, que no escapó de la derrota sorpresa al perder ante el kazako Mikhail Kukushkin, número 43 del mundo, por 3-6, 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3, al que había ganado en los tres enfrentamientos anteriores en la pista y otra al no presentarse su rival en la segunda ronda de Wimbledon del 2016.

La eliminaciones de los cuatro cabezas de serie Top 10 dejan mucho más abierto el cuadro de abajo donde se encuentra Nadal y el polémico australiano Nick Kyrgios, vigésimo octavo cabeza de serie, que cerró la jornada con un triunfo cómodo por 6-3, 7-6 (1) y 6-4 frente al estadounidense Steve Johnson.

EFE l FútbolUy