Tenis: Novak Djokovic confirmó que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, confirmó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto.

El tenista balcánico, que sembró la duda tras ganar el torneo de Wimbledon hace una semana, anunció en las redes sociales su presencia en Tokio para disputar el torneo olímpico.

"No puedo decepcionar a mi amigo Koujirou. Reservé mi vuelo para Tokio y me uniré orgulloso al equipo de Serbia para participar en los Juegos Olímpicos", anunció Djokovic.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ???? pic.twitter.com/23TmSdvc4x