Tenis: Novak Djokovic aplastó a Andrey Rublev y avanzó a semifinales del Australian Open

Tenis

El serbio Novak Djokovic (5º ATP) fulminó al ruso Andrey Rublev (6º) por un severo 6-1, 6-2 y 6-4, en dos horas y tres minutos, en los cuartos de final del Abierto de Australia, una ronda en la que no mostró fisuras ni en su juego ni en su estado físico, aparentemente sin molestias en el muslo izquierdo.



El rival en semifinales del exnúmero uno del mundo será Tommy Paul (35º), quien se impuso al joven Ben Shelton (89º) por 7-6, 6-3, 5-7 y 6-4 en un duelo estadounidense que duró tres horas y seis minutos.



El ganador de 21 títulos de Grand Slam jugará por décima vez las semifinales en Melbourne y se sitúa tercero en este capítulo, en una lista liderada por el suizo Roger Federer, con 15 participaciones en la ronda previa a la final.



El serbio, posible número uno si gana el torneo, completó en cuartos de final una actuación brillante ante un espeso Rublev, que no fue capaz de cambiar de estrategia para impedir que el balcánico volviera a lucirse en su querida Rod Laver Arena.



A pesar de la aparente facilidad que tuvo para superar al moscovita, Djokovic espetó una serie de quejas a su entrenador croata Goran Ivanisevic, que sorprendieron a una grada teñida de banderas serbias y que no daba crédito al enfado del maestro balcánico tras apuntarse la primera manga.



El ruso, que también se desquició ante la impasible mirada de su entrenador, el español Fernando Vicente, tuvo la posibilidad de entrar más en los peloteos durante una segunda manga que se desequilibró con una rotura que significó el 4-2 para el de Belgrado.



No encontró Rublev manera de hacer frente a su rival hasta el final del segundo set, cuando salvó cuatro set points y los cambió por un quiebre. Pero Djokovic no se inmutó y con su servicio y sus golpes a las esquinas eludió el peligro y tomó una ventaja que parecía definitiva.



El agotamiento y la falta de ideas de Rublev contrastaba con la frescura de un Djokovic 10 años mayor, que aplicó su inteligencia tenística para cerrar un nuevo encuentro en poco más de dos horas. Con 5-4 a favor, dos aces y un resto de Rublev a la red dieron al serbio tres match points, y capitalizó el primero.



El nueve veces campeón en Australia cerró el choque con 13 aces y 30 tiros ganadores, y salvó los cinco break points que tuvo en contra. “Este es mi segundo mejor partido por detrás del que jugué con Alex De Miñaur”, dijo.



Djokovic suma su participación número 44 en unas semifinales de Grand Slam y se queda a dos de Federer, que tiene 46. Igualó con 26 victorias consecutivas al estadounidense Andre Agassi como el jugador de la Era Open con mayor número de partidos ganados seguidos en el Abierto de Australia.



EFE / FútbolUy