Tenis: El serbio Novak Djokovic se clasificó a su novena final del Australian Open

El número uno mundial Novak Djokovic, visiblemente liberado de sus dolores abdominales, derrotó fácilmente este jueves al ruso Aslan Karatsev (114º del mundo y salido de las calificaciones), por 6-3, 6-4, 6-2, por lo que jugará el domingo su novena final del Open de Australia, donde buscará su noveno título.

"No me había sentido tan bien en todo el torneo, me sentí superbien, nada de dolor, es mi mejor partido hasta ahora. Esto llega en buen momento, estoy encantado de sentirme así", comentó el serbio.

'Djoko' se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal, programada el viernes, que opone al ruso Daniil Medvedev (4º) y al griego Stefanos Tsitsipas (6º).

"No tengo absolutamente ninguna preferencia", afirmó. "Medvedev es probablemente el que está jugando a un nivel más alto estos tres, cuatro últimos meses", consideró Djokovic, confesando que presenciaría esa semifinal.

"Entre ellos dos son siempre partidos de una muy alta intensidad. Compraré palomitas y a disfrutar", añadió.

Karatsev, por su parte, después de su extraordinario recorrido en el Abierto de Australia donde eliminó al 9º del mundo Diego Schwartzman, el 19º Félix Auger-Aliassime y el 21º Grigor Dimitrov (aunque mermado éste físicamente), dará un salto cualitativo en la clasificación ATP este lunes y se acercaría al Top-40.

AFP/FútbolUy